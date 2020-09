Primeur in Vilvoorde: vredegerecht houdt openbare verkoop in openlucht

Er ging een villa onder de hamer en op voorhand werd duidelijk dat daar nogal wat kooplustigen zouden op afkomen. Omdat de verkoop daardoor niet coronaproof kon verlopen in de zittingszaal, werd uitgeweken naar de parking achter het gerechtsgebouw. Voor Gilbert Putteman, de vrederechter van het kanton Vilvoorde, was dit dan ook geen alledaagse zitting. Vanochtend stond hij een uurtje vroeger op omdat hij op de parking van zijn gerechtsgebouw tientallen kruisjes moest aanbrengen, telkens keurig op anderhalve meter afstand van elkaar. "Corona heeft ook een invloed op justitie en zoals alle geledingen van de maatschappij zich moeten aanpassen aan aan die onzichtbare vijand moet ook justitie creatief zijn om nog te functioneren”, aldus Putteman. En dus werd er verhuisd naar de parking van het gerechtsgebouw. Zo'n openbare verkoop in openlucht is, als het van de vrederechter afhangt, voor herhaling vatbaar. "Ik moet zeggen dat die frisse lucht de kandidaat-kopers heeft gestimuleerd want de verkoop is op een bijzonder snel tempo afgehandeld." En nu maar hopen dat het bij een volgende openbare verkoop niet stortregent, hagelt of hevig waait...