Proces Van Eyken stilgelegd tot donderdag

Het proces Van Eyken is vanmorgen na een half uur stilgelegd tot donderdag. Normaal hadden vandaag de pleidooien van de burgerlijke partijen van start moeten gaan.

De verdediging heeft een rapport neergelegd van een expert over de gsm van het slachtoffer. In het dossier staat dat de gsm van het slachtoffer in de nacht van zijn moord om 2u17 nog geactiveerd werd, maar Van Eyken en zijn vrouw verlieten het appartement om 1u20 ’s nachts.

De politieman die onderzoek deed naar de gsm, krijgt nu de tijd om te antwoorden op het rapport van de expert van de verdediging. Alleen blijkt het blijkbaar onmogelijk om te achterhalen of de gsm automatisch werd ingeschakeld of dat iemand het toestel manueel heeft aangezet. De gsm werd nooit teruggevonden.