Skaters verzamelen in Opwijk

Opwijk heeft een skatepark waar nogal wat andere gemeenten jaloers op zijn. De vraag naar een degelijke skate-infrastructuur kwam destijds vanuit de Opwijkse skategemeenschap zelf. "Wij vonden het als gemeente belangrijk om op die vraag van de skatgemeenschap in te gaan en ook voor hen een specifieke locatie te voorzien”, zegt schepen van Jeugd Evelien Beeckman.En die skaters weten de realisatie van de gemeente naar waarde te schatten. Marijn Verbruggen uit Kapelle-op-den-Bos is zo iemand. Hij staat al bijna 25 jaar op de plank. Hij is leerkracht lichamelijke opvoeding maar daarnaast ook professioneel bezig met skaten. In zijn beginjaren kon hij enkel maar dromen van een skatepark als dit. “Vroeger moest ik met mijn vrienden zelf iets in mekaar knutselen. We maakten een rail op bakstenen, die uiteraard telkens opnieuw omviel. Wat we nu in Opwijk hebben, is toch wel een ander verhaal. Dat zie je aan het skateniveau ook.”