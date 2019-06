Speelbos in Wemmel klaar voor gebruik

De officiële opening is pas in september voorzien, maar jeugdverenigingen en jongeren uit Wemmel kunnen deze zomervakantie al terecht in een nieuw speelbos aan de Motte.

In het speelbos staan een resem avontuurlijke speelelementen -allen vervaardigd uit hout- zoals een natuurlijk hindernissenparcours met een houten wandelpad, klimpalen, verstophutten en grote picknickbanken.

De realisatie heeft omwille van subsidie-aanvragen een hele poos geduurd: het bos wordt in totaal voor 80 procent gesubsidieerd, Wemmel sloot een samenwerkingsakkoord met de provincie Vlaams Brabant, het Strategisch project Groene Noordrand en een hele reeks partners om het project van 115.500 euro te kunnen realiseren. Ook de Vrije Basisschool Mater Dei werd bij het speelbos betrokken. Een stukje van de kost werd betaald met de Anton Pieckprijs van attractiepark de Efteling, die het vijfde leerjaar van de school enkele jaren geleden won met een zelfgemaakt liedje.

Het speelbos in de Motte is ook een nieuwe groene schakel tussen het Laarbeekbos, de Molenbeekvallei (Jette) en de Maalbeekvallei. Bedoeling is om die groene gebieden aan mekaar te laten aansluiten. Via het speelbos aan de Motte kan je ook wandelen tot in deelgemeente Relegem, waardoor meteen ook een belangrijke trage weg wordt gerealiseerd.