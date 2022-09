Sport Vlaanderen trapt nieuw schaatsseizoen op gang in Liedekerke

In Liedekerke is het nieuwe schaatsseizoen van Sport Vlaanderen afgetrapt. Geïnteresseerden konden uitzonderlijk proeven van vier verschillende schaatsdisciplines, waaronder ijshockey en extreme ice skating.

Vier clubs stelden zich dit weekend voor in Liedekerke: Extreme Ice Skaters, Ijshockeyclub Lions Liedekerke, Kunstschaatsclub Heuvelkouter en Snelschaatsclub Heuvelkouter. “We richten ons vooral op schaatslessen: vooruit, achteruit, remmen, enzovoort,” licht sporttechnisch coördinator Sophie Van Overschelde toe. “Maar mensen die echt verder willen gaan, verwijzen we door naar één van deze clubs. Want die disciplines zijn zo verschillend dat het logisch is dat een kunstschaatser niet samen traint met een snelschaatser of een hockeyer.

