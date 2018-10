Statutaire commissie Open Vld: "Samenwerking met Vlaams Belanger in Grimbergen kan niet"

De statutaire commissie heeft vooral problemen met de samenwerking met Frank Raekelboom. De man is verkozen als gemeenteraadslid van Grimbergen voor Vernieuwing, maar tegelijkertijd ook medewerker van Vlaams Belang.

De plaatselijke verkozenen van Open Vld hebben tot 1 december de tijd krijgen om Raekelboom te overtuigen om te breken met Vlaams Belang, afstand te doen van zijn gemeentelijk mandaat ofwel als onafhankelijke te zetelen in de gemeenteraad.

Als dat lukt niet, dreigen de Open Vld-verkozen uit de partij gezet te worden, waaronder dus ook toekomstig burgemeester Chris Selleslagh.

Open Vld Grimbergen kan zich vinden in de beslissing van de commissie. "Maar we zullen alles in het werk stellen om de meerderheid in Grimergen tot stand te brengen. We gaan contact opnemen met Lijst Vernieuwing en Frank Raekelboom proberen te overtuigen om één van de voorstellen die de commissie voorstelt, aan te nemen," zegt voorziter van Open Vld Grimbergen Patrick Vanbinst.