Steenokkerzeel schrapt alle gemeentelijke evenementen tot oktober, Wezembeek-Oppem tot het einde van het jaar

Steenokkerzeel annuleert alle evenementen door de heropflakkering van het coronavirus. "Hiermee willen we jullie veiligheid garanderen en het coronavirus zo snel mogelijk de wereld uit helpen. We raden de verenigingen aan om hetzelfde te doen", zegt de gemeente Steenokkerzeel. "Zo zullen we dit jaar geen Seniorensportdag, Buitenspeeldag en Open Monumentendag organiseren."

Ook de voorstelling van Raymond van het Groenewoud moeten we jammer genoeg annuleren. Wie hiervoor een ticket had gekocht, kan een terugbetaling vragen door een rekeningnummer door te geven via de gemeente. "In overleg met de organisatoren is ook beslist om Huinhoven Kermis en het feest van de Zondagsdrinkers niet te laten doorgaan. Ook aan andere verenigingen zouden we willen adviseren om tot 1 oktober 2020 geen grote festiviteiten te organiseren", aldus de gemeente Steenokkerzeel.

De gemeentelijke uitleendienst zal daarom ook gesloten blijven. Tot slot vraagt de gemeente ook om bij het gebruik van de gemeentelijke zalen rekening te houden met de geldende coronamaatregelen. Alleen op die manier kunnen we de zalen op een veilige manier open houden.

Wezembeek-Oppem gaat nog een stap verder. De faciliteitengemeente annuleert alle evenementen en activiteiten die een risico met zich meebrengen tot het einde van het jaar. "Dat betekent dat alle workshops, uitstappen en andere activiteiten van de dienst vrije tijd geannuleerd worden. Ook grotere evenementen zoals de Familiedag en de Big Jump worden geschrapt", aldus de faciliteitengemeente.