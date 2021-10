Strenge coronamaatregelen Centrumschool Londerzeel versoepeld

In Londerzeel worden de strenge coronamaatregelen in de Centrumschool versoepeld. Nadat het coronavirus er sinds begin september welig tierde, besliste de crisiscel bijkomende maatregeln op te leggen. Maar sinds begin deze week is geen enkele klas meer in quarantaine. “Verregaande maatregelen zijn niet altijd populair, vooral niet als er kinderen bij betrokken zijn. Maar ze waren nodig en hebben gewerkt,” aldus burgemeester Conny Moons. Heel wat ouders protesteerden tegen die strenge maatregelen.

Op woensdag 6 oktober nam de crisiscel voor het onderwijs in de Centrumschool bijkomende en verregaande maatregelen naar aanleiding van aanhoudende besmettingen met het coronavirus. Van zodra een klas twee positieve besmettingen telde, moest de hele klas in quarantaine voor minstens een week. Heel wat ouders protesteerden tegen die strenge maatregelen.

Maar de aanpak wierp vruchten af. Sinds maandag is de situatie gestabiliseerd. Geen enkele klas zit nog in quarantaine. Er zijn wel nog een paar leerlingen die thuis moeten blijven, nadat ze positief testten. “Dankzij ons eenduidig en consequent beleid slagen we er steeds in om de situatie in Londerzeel onder controle te houden,” besluit burgemeester Moons.