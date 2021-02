Ternat plant nieuwe wijk in Sint-Katherina-Lombeek

Tot 18 februari loopt er een openbaar onderzoek naar de nieuwe woonwijk Den Bos in Sint-Katherina-Lombeek. Daar moeten 95 woningen komen en is ruimte voor een nieuwbouw van basisschool De Kiem. Op termijn denkt de gemeente Ternat ook aan een kinderopvang en kleine sporthal.

In 2015 besliste de gemeente Ternat dat het gebied langs de Dahlialaan ontwikkeld mocht worden. Vijf jaar later heeft projectontwikkelaar Novus in samenspraak met de gemeente de plannen klaar. “Novus plant een verkaveling van 95 eengezinswoningen en bijhorende voorzieningen zoals wegen, riolering, nutsleidingen en 142 parkeerplaatsen”, zegt de gemeente Ternat. “Ten noorden van het gebied kan de gemeente iets meer dan een hectare grond aankopen om de nieuwbouw voor basisschool De Kiem Lombeek te realiseren.”

De gemeente denkt dat de bouw van de school in 2023 of 2024 kan starten. De projectontwikkelaar voorziet ook een nieuw fietspad naar de school. Ternat denkt dat de nieuwe woonwijk weinig extra verkeersdruk met zich zal meebrengen. Op termijn denkt de gemeente dat er nog meer mogelijkheden zijn op de site. “Er zijn nog geen concrete bouwplannen, maar het terrein is alvast groot genoeg om op termijn een kinderopvang en een kleine sporthal voor zowel basisschool De Kiem als de Droomgaard Dahlialaan in te planten”, aldus de gemeente.