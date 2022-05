Toekomst voor beschermde Wemmelse Ronkelhoeve gezocht

In de loop der jaren is al een imker in de buurt actief en in de hoeve is een oude op hout gestookte broodoven waar er wordt gebakken met de buurtbewoners. Er is al een Ronkelcomité actief dat de boerderij Ronkelhof nieuw leven wil inblazen. Imker Yves Van Parys (66) formuleerde het met de oprichting zo: “We willen activiteiten organiseren die rechtstreeks verband houden met de boerenstiel. Deze hoeve is de enige van deze soort in de streek, die nog in gebruik is. Wij willen dit met de buren zo houden, omdat ze deel uitmaakt van onze unieke omgeving. Het Ronkelhof met landerijen errond, is immers officieel een cultureel historisch beschermd landschap. Van die categorie zijn er maar elf in heel Vlaanderen erkend. En dat koesteren we.” Eigenaar van de hoeve Erik Baert (56) houdt onder andere schapen in de buurt en wil de boerderij mee in stand houden en de korte keten verder promoten. Daarvoor krijgt hij de hulp van de hele buurt. Om de sociale cohesie in de wijk te verstreken, worden al sinds 2007 tal van activiteiten zoals een zomerpicknick en buurtfeesten georganiseerd. Het is nu afwachten welke initiatieven via onder andere Erfgoed Vlaanderen er kunnen genomen voor een renovatie.