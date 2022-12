Verdachte valse bommelding stadhuis Vilvoorde geïdentificeerd

Een 35-jarige man uit Kortenberg is geïdentificeerd als de verdachte die woensdag in het stadhuis van Vilvoorde een valse bommelding deed. Hij bekende de feiten gedeeltelijk. Het parket tilt zwaar aan de feiten.

Woensdagavond was er heel wat commotie in het stadhuis van Vilvoorde. Een intercultureel evenement met ruim 300 aanwezigen werd verstoord door een paar onverlaten die de zaal binnendrongen en tumult veroorzaakten. Bij het buitengaan meldden ze de bod dat er een bom zou ontploffen in het stadhuis. De locatie werd meteen ontruimd en er volgende een urenlange zoekactie door de politie met speurhonden.

“Na de analyse van de camerabeelden kon de man die de bommelding deed, geïdentificeerd worden,” zegt woordvoerder Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “De 35-jarige man uit Kortenberg was met drie vrienden aanwezig in het stadhuis. Na de berichtgeving in de pers, is hij zich gaan aanbieden bij de politie. Daar bekende hij de feiten deels. Het parket tilt zwaar aan de zaak en zal een gepast gevolg geven aan het dossier.”

Het strafwetboek voorziet voor een valse bommelding een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar en een geldboete van 50 tot 300 euro.