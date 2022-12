Vilvoords stadhuis ontruimd na bommelding

Gisteravond vond in de feestzaal van het Vilvoordse stadhuis een concert plaats dat georganiseerd was door de vereniging 1001 Schakels samen met de Amerikaanse ambassade. 1001 Schakels is een Vilvoordse vereniging die met en voor jongeren werkt aan een inclusieve samenleving. Maar het werd feest verstoord. “Amokmakers zijn de feestzaal binnengestormd, zijn teruggekomen en hebben dan aangekondigd dat er een bom zou ontploffen", vertelt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). "We hebben in overleg met de politie de zaal moeten ontruimen. Dan is er vanuit de federale politie versterking gekomen om het ganse gebouw te screenen, met ook een paar speurhonden voor. Daarna heeft het parket ook nog opdracht gegeven om een grondig onderzoek te doen.” Dat onderzoek is opgestart om te achterhalen wie de verdachten zijn. Volgens ooggetuigen zou het gaan om drie Nederlandstalige jonge mannen die weinig moeite deden om onherkenbaar te zijn. Zeker twee van hen zouden de zaal de zaal zijn binnengegaan en zich op een nogal onbeschofte wijze onder de feestvierders hebben gemengd. “Het gaat over Vlaamse mensen die de boel op stelten zetten en die waarschijnlijk vallen over het feit dat wij een diverse stad zijn. Ik denk dat het nogal racistisch geïnspireerd is, maar het onderzoek zal dat moeten bevestigen", aldus Bonte. "Het is overduidelijk dat het gaat over mensen die doelbewust de boel hier willen verstoren.”

In een telefonische reactie laat 1001 Schakels weten dat ze het incident van gisteren erg betreuren, maar zich niet laten intimideren. 1001 Schakels wil jongeren blijven duidelijk maken dat er constructieve manieren bestaan om hun plaats in de samenleving te vinden en een positieve kijk op de samenleving te ontwikkelen.