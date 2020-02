Vertraging voor opening van Paddenbroek in Gooik

Paddenbroek in Gooik moet een educatief centrum worden over de natuur en de landbouw in het Pajottenland voor kinderen en volwassenen. De datum voor de opening was al eens uitgesteld tot januari van dit jaar, maar het wordt volgens Het Nieuwsblad wellicht pas september. De werken gaan minder goed vooruit dan verwacht. Volgens schepen van Toerisme Christa Dermez (CD&V) heeft dat te maken met het feit dat er veel verschillende aannemers aan het werk zijn. De ruwbouw is intussen bijna klaar, inclusief de glazen stolp die het over het geheel van de gebouwen staat. Maar op de verdere afwerking en officiële opening is het dus nog wachten tot na de zomervakantie. Het gemeentebestuur van Gooik hoopt wel dat er deze zomer toch al een aantal activiteiten zullen kunnen starten.