Vilvoorde legt toekomst Asiat-site voor komende jaren vast

De stad Vilvoorde experimenteerde de voorbije zomers al met verschillende activiteiten op de Asiat-site. Het stadsbestuur heeft nu de knoop doorgehakt over de toekomst van de site voor de komende jaren. “We hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Onkruid en Den Hoorn””, zegt burgemeester Hans Bonte. “Zij hebben ervaring opgebouwd met projecten in Leuven zoals de herbestemming van de Stella Artois Brouwerij en kennen de Asiat-site al door hun deelname aan het Stadsmakers-traject voor de ‘Zomer van Asiat’ in 2019.”

Den Hoorn en Onkruid zullen de komende vijf tot tien jaar samen met andere partners allerlei activiteiten organiseren op de site en er nieuwe projecten opzetten. “Samen met de stad zal volop worden ingezet op duurzame publieke functies, activiteiten voor jongeren en ruimte voor een experimentele stadsontwikkeling. De partners willen een ontmoetingsplek creëren in drie verschillende clusters: één over kunst-cultuur-media, een tweede over recreatie-sport-horeca en een derde focust op productie-innovatie en ondernemerschap” aldus burgemeester Hans Bonte. “Op deze manier start een experimentele zoektocht die vroeg of laat zal leiden tot een definitieve herbestemming van de site. De effectieve start van het nieuwe project en de permanente opening van de site voor publiek is voorzien in januari 2022.” Deze zomer worden er wel al opnieuw activiteiten op poten gezet. Zo komt er vanaf 9 juni een culturele pop-upbar. Meer info over ‘Zomer van Asiat’ vind je op www.zomervanasiat.be.