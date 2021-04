Vilvoorde opent vrijetijdssite .K in Koningslo

In Vilvoorde is aan de Streekbaan in Koningslo vandaag de nieuwe sport- en cultuurinfrastructuur .K (uitspraak: punt K) ingehuldigd. De plek moet het kloppend hart worden van Koningslo en plaats bieden aan scholen, sportclubs en het verenigingsleven. Vanaf volgende week starten de eerste activiteiten.

De nieuwe vrijetijdssite is opgebouwd uit drie complementaire delen: een centrale dubbelhoge foyer met cafetaria verbindt de sporthal met het cultureel centrum. Ondergronds is een parking voorzien. De centrale ingang bevindt zich langs de Streekbaan, voor de aanpalende school is een aparte ingang voorzien.

De sporthal is zodanig ingericht dat er zaalvoetbal, basket, volleybal en badminton gespeeld kan worden. Duurzaamheid staat voorop in het project. Zo zijn er zonnepanelen geïnstalleerd, is er energiezuinige LED-verlichting voorzien en wordt regenwater hergebruikt. Het project moet een voorbeeld zijn voor andere projecten in Vilvoorde.

Tal van aanvragen

Vanaf volgende week worden de eerste activiteiten opgestart. De eer is weggelegd voor turnkring Excelsior en vereniging BD Streek-Inn. Ook ZVC Vilvoorde zal de sporthal gebruiken. De academie voor beeldende kunsten zal lessen organiseren in de culturele zuil van .K. De overige zalen en tijdssloten worden nog toegewezen aan verenigingen en clubs. Volgens burgemeester Hans Bonte (sp.a) lopen er heel wat aanvragen dankzij de grootte van het complex.

De stad Vilvoorde telde voor de realisatie van .K 8 miljoen 600.000 euro neer.