Vilvoorde voert verstrengde maatregelen versneld in

Onder meer zwembaden, fitnesscentra en cultuurcentra moeten van de Vlaamse overheide vanaf vrijdag de deuren sluiten. Ook heel wat jeugd- en sportactiviteiten worden aan banden gelegd. In Vilvoorde worden die maatregelen versneld ingevoerd. “Het is belangrijk om nu eenduidige maatregelen te hebben. Anders verliezen we veel tijd", zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a) in Het Nieuwsblad. "Nu de fitnesscentra in Brussel al gesloten zijn, komen mensen fitnessen in Vilvoorde of andere randgemeenten. We zijn dus verplicht om de verstrengingen versneld in te voeren. Elke burger moet nu inzien dat in je kot blijven nog altijd de beste optie is. Als men nu geen beslissingen neemt, zal het virus beslissen.”