Vilvoordse kinderen nemen videoclip op voor ‘Piano Days’

In het park Drie Fonteinen in Vilvoorde vonden vanmorgen bijzondere opnames plaats. Leerlingen van de Stedelijke Basisschool De Puzzel uit Koningslo blikten er de videoclip in van 'Wau Bulan', een lied uit Maleisië. Het is een alternatief voor het festival 'Piano Days' van Cultuurregio Noordrand. Door corona vielen veel activiteiten in het water.