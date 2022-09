Vissers vinden geen plek meer aan kanaal

Moedige Vissers Lanaken (MVL) Feederteam is sinds een vijftal jaar gevestigd in Vilvoorde waar ze ook hun clubhuis hebben langs het kanaal. Deze tak van de Limburgse club, die al in 1851 werd opgericht telt 42 leden, waarvan er 30 actief aan hengelwedstrijden deelnemen. Om die 30 vissers te plaatsen zijn ongeveer drie zones van 300 meter nodig. En daar wringt het schoentje stilaan. “We zijn erg bezorgd over de toekomst. Of we onze hobby en passie nog wel gaan kunnen uitoefenen...”, zegt voorzitter Jan Van Eeckhout (54). “Vorig jaar werd onze vrijheid een eerste keer beperkt. In de loods op de Houtkaai is asbest ontdekt en dus mogen we niet meer vissen op die oever, waar je nochtans op je gemak zit en niemand stoort.”

Het alternatief was de andere kant van het kanaal, maar daar zijn werken bezig richting Verbrande Brug. En het stuk vanaf Domein Drie Fonteinen richting de Europabrug, waar ze wel nog terechtkonden, lijkt nu opeens ook geen optie meer. “We hebben tot onze verbazing moeten vaststellen dat ook die vervangende wedstrijdzone ons stilzwijgend afgenomen wordt”, zegt visser Nico Dorissen (46). Op de oever voor Domein Drie Fonteinen lag een nieuwe strook waar perfect 18 vissers konden plaatsnemen. Nu is er al een deel van een ijzeren afsluiting geplaatst.”

En dat is nog maar het begin vrezen de vissers. “Wij vrezen dat die afsluiting op die manier helemaal zal doorgetrokken worden tot aan de Verbrande Brug. Ik begrijp wel dat er veiligheidsmaatregelen nodig zijn maar dan nog kan je voorzien dat er plek is voor de vissers. Momenteel vissen wij ook nog voor ons lokaal net voorbij de Europabrug. Maar binnen dit en een paar maanden zal ook dat stuk afgesloten zijn. Ook een andere wedstrijdzone verderop aan de Verbrande Brug richting Oostvaartdijk is intussen onbereikbaar omdat er betonnen blokken geplaatst zijn.”

Er zijn nochtans oplossingen volgens Van Eeckhout. “De schepen aan de kant van Domein Drie Fonteinen laten aanmeren bijvoorbeeld zodat we de strook aan De Kruitfabriek voor ons hebben. De Houtkaai vrijgegeven is ook een optie. Er is daar een asbestsite volgens de stad maar wij zitten 50m verderop aan het water en komen daar helemaal niet mee in contact. Nu riskeren we daar boetes van de politie. Het insteekdok van de Darse zou een ideaal viswater zijn als het zou ingericht worden maar nu kan je er geen wedstrijden organiseren.”

Vissers komen overal steeds meer in de verdrukking volgens Van Eeckhout. “Je kan bijna nergens nog naast een jaagpad parkeren in Vlaanderen. Dat is belangrijk omdat je veel gerief meezeult als visser en niet iedereen is even mobiel. Ook in Vilvoorde gaat dat een groot probleem worden. We krijgen het idee dat we weggepest worden. We zijn nog goed voor onze vergunning te betalen en voor de rest mogen we onze plan trekken.”

MVL Feederteam roept op tot overleg met alle betrokken instanties. Bij De Vlaamse Waterweg laat men weten dat ze pas volgende week kunnen reageren.