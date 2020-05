VKO Opwijk: “Geen plaats genoeg voor extra leerlingen”

Vanaf 2 juni mogen in het secundair onderwijs ook de tweede- en vierderjaars weer naar school. Maar in het VKO in Opwijk zal dat niet gebeuren. “Hoe jammer we het ook vinden, we hebben gewoon niet genoeg plaats”, zegt adjunct-directeur Anne-Marie Vermetten.

Als de Veiligheidsraad groen licht geeft dan mogen de secundaire scholen vanaf 2 juni naast de scholieren van het zesde en zevende jaar, ook die van het tweede en het vierde weer naar school laten komen. In theorie, want in de praktijk lukt dat lang niet overal. “Onze klassen zijn gewoonweg te klein”, zegt Anne-Marie Vermetten, adjunct-directeur van het Vrij Katholiek Onderwijs in Opwijk. “De lokalen hier zijn 49 vierkante meter groot. Als we de huidige richtlijnen van 4 vierkante meter per leerlingen en 8 per leerkracht in acht moeten nemen, dan kunnen we amper 10 leerlingen in 1 klas zetten. Daarvoor hebben niet genoeg lokalen en dus kunnen we geen extra leerlingen laten komen. We gaan dus door met afstandsonderwijs, zoals we dat de voorbije weken deden.” Vermetten beseft goed dat ze met die beslissing heel wat ouders ontgoochelen. “We vinden het uiteraard erg jammer. Er zijn de voorbije dagen hoge verwachtingen gecreëerd. Maar het gaat gewoonweg niet. Tenzij de afstandsregels worden aangepast.” Het VKO wil eind juni wel proberen om de leerlingen per klas toch nog even op school te krijgen om afscheid te nemen.