Vuilniszak verdwijnt in Affligem en Galmaarden

Vanaf 2021 wordt het restafval in Affligem en Galmaarden niet meer opgehaald in een gele afvalzak, maar in een container. Het gemeentebestuur volgt daarvoor Intercommunale Land van Aalst (ILvA). De oppositie vindt het nieuwe tarief te hoog en vreest een toename van sluikstorten.

De gemeenten Affligem en Galmaarden zijn voor de ophaling en verwerking van afval aangesloten bij ILVA. De intercommunale lanceerde eerder al een project in het Oost-Vlaamse Oosterzele waar de restfractie niet langer wordt opgehaald in aparte afvalzakken, maar in containers, zogenaamde diftars. Volgens Affligems schepen van Milieu Hans Cornand (Open 2040) leert dat project dat de methode werkt: de hoeveelheid restfractie daalde er van 127 naar 94,6 kilogram per inwoner.

Het nieuwe diftar-systeem, waarbij de vervuiler betaalt per kilogram afval, is volgens Cornand eerlijker tegenover de goede sorteerder en de bewoner die verantwoord met afval omgaat. Diftar staat dan ook voor ‘gedifferentieerd tarief’. Het systeem is al wijd verspreid in grote delen van Vlaanderen.

Oppositiepartijen Groen en N-VA hebben geen probleem met het principe, maar vrezen voor meer sluikstorten door de tariefverhoging. Het nieuwe reglement zou pas in 2021, gefaseerd dan nog, worden ingevoerd.