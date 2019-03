Wateroverlast van eind mei en begin juni vorig jaar erkend als ramp

De overvloedige regenval van 21 mei tot 10 juni vorig jaar is officieel erkend als ramp. Wie schade leed door de wateroverlast kan daardoor nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen.

Heel wat gemeenten in onze regio hadden van 21 mei tot 10 juni te kampen met wateroverlast door de overvloedige regenval. Op één nacht tijd kreeg de brandweer van Brabant-West bijvoorbeeld 260 oproepen. Wie in Asse, Dilbeek, Steenokkerzeel of Zaventem woont, maakt dan ook kans op een compensatie voor de geleden schade.

Gedupeerden kunnen nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen bij het Rampenfonds. Dat kan tot 31 mei. Alle informatie over de schade die in aanmerking komt en de procedure voor een aanvraag vind je hier.