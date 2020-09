Wemmel schort samenscholingsverbod hangjongeren op

“We hebben het probleem in kaart gebracht”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “Vorige lente hadden we de politieverordening gestemd om de politie een middel te geven om de jongeren te identificeren en te beboeten als ze voor overlast zorgen. Dat gaat dan over lawaaioverlast, vandalisme, sluikstorten, joyriding, enzomeer. Zo’n reglement om kwaadwillige samenscholing aan te pakken, geeft de politie het middel om jongeren die de openbare orde en veiligheid in het gedrang brengen, aan te pakken. En er zijn al voor vele duizenden euro’s aan GAS-boetes uitgeschreven.”

“De aanpak heeft geloond,” meent de burgemeester. “Want zo’n 25 jongeren zijn geïdentificeerd en de jeugdconsulent en gemeentediensten zijn nu met hen in gesprek gegaan om te luisteren naar hun grieven.” Zo wil de gemeente de jongeren ook een stek geven waar ze kunnen vertoeven. “De vzw Nakama, die zich inzet om hangjongeren een zinvolle tijdsbesteding te geven, gaat nu in Wemmel ook een werking oprichten”, vertelt de burgemeester. “We gaan hen in het gemeentelijk complex Zijp een vaste stek geven. We beboeten dus niet alleen, maar we luisteren ook naar de grieven van de jongeren. Die vragen de mogelijkheid om zich te verenigen en activiteiten samen te doen en daar gaan we op in.”

De gemeente vraagt de jongeren dan wel om vier tot vijf keer per jaar iets voor de gemeenschap terug te doen, zoals bijvoorbeeld deelnemen aan een zwerfvuilactie of helpen bij activiteiten op de jaarmarkt. “We willen hen meenemen in het sociaal leven. Het is nu aan hen om daarop in te gaan”, besluit de burgemeester. Het reglement voor kwaadwillige samenscholing is nu opgeschort, maar de gemeente kan dit op elk moment herroepen mochten jongeren zich misdragen.