Zanzibar maakt succesvolle doorstart in Dilbeek: “Locatie niet te onderschatten”

Het lijkt erop dat de pop-up zomerbar Zanzibar een goede doorstart heeft gemaakt. Na aanhoudend burenprotest besliste de zomerbar om te verhuizen van Merchtem naar Dilbeek. "De locatie valt echt niet te onderschatten", is de organisatie tevreden over hun nieuwe thuisbasis in de industriezone in Groot-Bijgaarden.

Zanzibar moest vorige zomer door klachten van een buur over onder meer geluidsoverlast thuisgemeente Merchtem verlaten. Vandaag staat Zanzibar aan Brussels Kart in Groot-Bijgaarden en dat gaat goed, maar het afgelopen jaar is toch nog niet helemaal verteerd. “Heel wat buren waren pro Zanzibar, maar één buurvrouw heeft ons toch doen stoppen”, klinkt het bij medeorganisator Sander De Proost. “Vorig jaar was er één in mineur, een jaar dat ons veel energie en veel geld gekost heeft.”

In Merchtem baadde Zanzibar in het groen, dat is nu in Dilbeek veel minder het geval. Maar dat deert de organisatie niet. “De ligging is niet te onderschatten. We liggen op dertig minuten rijden van Gent en op vijftien minuten van de Grote Markt in Brussel”, zegt De Proost. “De autosnelweg is vlakbij, ook qua verkeersafwikkeling hebben we een geweldige parking. We zitten in industriegebied, dus hebben praktisch geen buren. In Merchtem hadden we maar met één buur problemen te hebben, maar dat bleek genoeg.”

Foto: Facebook Zanzibar