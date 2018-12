Zaventemse gemeenteraad keurt begroting 2019 goed

Tijdens de laatste zitting van de huidige bestuursperiode keurde de Zaventemse gemeenteraad de begroting 2019 goed. Volgens schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V) blijven de belastingen in Zaventem op het laagste peil van alle gemeenten in de provincie.

De gemeente voorziet 9 miljoen euro voor politie en brandweer. Met een budget van 6,2 miljoen euro, dat de komende jaren nog stijgt tot 8 miljoen, was het budget voor de Zaventemse politie nog nooit zo hoog. De middelen worden o.m. aangewend voor de aanwerving op termijn van een 20-tal extra agenten en voor de bouw van het nieuwe politiecommissariaat.

Verder maakt de gemeente 830.000 euro vrij voor de aankoop en aanleg van nieuwe bossen aan het Zeen in Sterrebeek en de Kersenberg in Nossegem. Zo investeert Zaventem in nieuw toegankelijk groen, in participatie met de inwoners via Zaventem aan Zet. Deze groenprojecten worden voor 50% gesubsidieerd door het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. Eerder deze week raakte bekend dat minister Schauvliege een subsidie van 123.000 euro toekent aan het project Kersenberg. Verder wordt nog 100.000 euro voorzien voor erosieprojecten en 600.000 euro voor allerlei energiezuinige investeringen.