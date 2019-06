In Vilvoorde is vanmiddag het officiële startschot gegeven van de Zomer van Asiat. Op de site van de voormalige legerkazerne vinden de komende maanden meer dan honderd activiteiten plaats.

De Asiat-site is sinds kort eigendom van de Stad Vilvoorde. Over afzienbare tijd moet het een levendige stadsbuurt worden. Maar daarvoor is eerst een herbestemming nodig. Tot het zover is, vinden er allerlei activiteiten plaats de komende maanden: workshops, evenementen, een pop-upbar, een speelbos, noem maar op. De Asiat-site is elke dag open van 8 tot 22 uur.

Meer info op www.vilvoorde.be/dezomervanasiat en maandag in ons nieuws op RINGtv.