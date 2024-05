Cd&v wijst in campagne op belang van Nederlandse taal: "Basisvoorwaarde in de Vlaamse Rand"

Langs de Schaarbeeklei in Vilvoorde hield afgelopen week de campagnebus van cd&v halt. In het straatbeeld hangen verschillende boodschappen op om duidelijk te maken dat Nederlands leren in onze regio erg belangrijk is. “22 procent van de kleuters in Vlaams-Brabant kent onvoldoende Nederlands”, zegt lijsttrekker voor het Vlaams parlement Peter Van Rompuy. “We hebben al de Koalatest ingevoerd, maar er moet nog meer gebeuren. Zo willen we subsidies koppelen aan maatregelen die scholen nemen om in de opvang na school in te zetten op het verbeteren van het Nederlands.”

CD&V wil niet alleen op de jongere generatie inzetten, ook volwassenen kunnen nog een tandje bijsteken. “Werken en de Nederlandse taal zijn twee basisvoorwaarden die je vooruit helpen in de mooie Vlaamse Rand. Dan kan je iets maken van jouw leven”, zegt lijsttrekker voor het federaal parlement Sammy Mahdi. “We zien dat vandaag te weinig gemeente in Vlaams-Brabant samenwerken met de VDAB om Nederlands op de werkvloer te promoten. Dat moeten er veel meer worden”, vult Van Rompuy nog aan.