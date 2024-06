VUB bouwt STEM-hub uit in Halle: "Jongeren warm maken voor wetenschap"

De huidige gebouwen van maatwerkbedrijf AMAB aan de Zavelstraat in Halle worden vanaf volgend jaar omgebouwd tot een innovatieve STEM-hub van de VUB. Die zal maar liefst 4.500 vierkante meter groot zijn.

STEM staat nog steeds voor Science, Technology, Engeneering en Mathematics: wetenschappelijke richtingen dus. Daarop inzetten, blijft nodig. De richtingen zijn steeds minder populair. Dat merkt de VUB aan het aantal inschrijvingen. De bijna 6.500 schoolgaande jongeren in Halle zijn dan ook een gigantische visvijver. “Vlaanderen is één van de topregio’s in Europa op het gebied van innovatie,” weet Hugo Thienpont, vicerector Innovatie & Valorisatie aan de VUB. “Maar als we die toppositie willen behouden, moeten we meer jongeren warm maken voor wetenschap. Daarom gaan we ook samenwerken met de Halse scholen.”

Fase één van de nieuwe STEM-hub is de bouw van een opleidingscentrum. Daar zullen ingenieurs en technici worden opgeleid. Ook studenten fotonica krijgen er een plekje. Vervolgens komen er onderzoeks- en laboruimtes.