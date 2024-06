Grote renovatiewerken basisschool De Puzzel van start: “Leerlingen tijdelijk in klascontainers”

De voorbije weken en maanden vonden in De Puzzel al enkele voorbereidende werken plaats, zoals het verwijderen van het asbest. “Nu worden op het gelijkvloers naast enkele leslokalen ook het secretariaat, directie en leraarslokaal gerealiseerd. De klaslokalen blijven op de eerste verdieping. Met een nieuwe buitentrap met groengevel krijgt het straatbeeld van de school ook een update. Het hellend dak vormen we om naar een plat dak en de portierswoning onder het dak verdwijnt”, zegt schepen van Onderwijs Jo De Ro.

Er is ook aandacht voor duurzaamheid en energiezuinigheid, met onder meer nieuwe verlichting, regenwaterputten en een verbeterde isolatie. Verder komen er ook overal nieuwe deuren, ramen en meubilair. Ook het sanitair worden onder handen genomen. Voor de kleuters wordt er een luifel geplaatst als overdekte speelplaats. “Dit is een belangrijke investering in de tweede grootste wijk van onze stad die nog steeds aan ’t groeien en verjongen is”, zegt De Ro. “Na deze werken gaan we volgend jaar de parallelle school de Puzzel II volledig vernieuwen en van een wijkschool uitbouwen tot een volwaardige basisschool.”

Door de verhuis van de klassen naar tijdelijke containers op de speelplaats en in de Warandelaan blijft de school tijdens de werken operationeel. Bij de start van het schooljaar 2025-2026 moet de vernieuwde school de deuren openen.