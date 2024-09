KOBOS bezint met kerkjurist Rik Torfs en imam Khalid Benhaddou

Geen gewone lesdag vandaag voor de zesdejaars van het KOBOS in Kapelle-op-den-Bos. “De dag wordt ingevuld met een aantal sprekers en enkele rustgevende, inspirerende of spirituele lessen”, zegt leerkracht Inge Vanherreweghe. “Eerst zal kerkjurist Rik Torfs de leerlingen toespreken, daarna gaan theoloog Jürgen Mettepenningen en imam Khalid Benhaddou met elkaar in dialoog, wat ongetwijfeld een boeiend gesprek wordt. Daarnaast komt er ook een gospelkoor zingen in de kerk.”