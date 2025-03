Koningin Mathilde bezoekt tienerschool Tangram in het kader van anti-pestcampagne

Al jarenlang zet Mathilde zich in om pesten bespreekbaar te maken en preventie te bevorderen in scholen door middel van anti-pestprogramma’s. Het bezoek van de koningin stond dan ook vooral in het teken stond van hoe tienerschool Tangram omgaat met pestgedrag. "Tijdens het bezoek werd er zowel met leerkrachten als leerlingen gepraat", legt directrice Greet Vermaelen uit. "De focus lag op hoe we als school preventief omgaan met pesten en hoe leerlingen hun ervaringen delen. De koningin toonde veel interesse en stelde heel wat vragen, waaruit bleek dat ze goed op de hoogte was van het thema."

Vermaelen benadrukte dat zowel leerkrachten als leerlingen zich gehoord voelden tijdens het bezoek. Leerling Alexander (12) vond het bezoek van de koningin erg leuk. "Ze was goed geïnformeerd en stelde echt interessante vragen. Ze zei ook duidelijk dat pesten niet oké is, en dat hebben we allemaal goed begrepen", aldus Alexander. "Er waren wel vragen die ik had kunnen beantwoorden, maar ze heeft die niet aan mij niet gevraagd”, lacht hij. “Maar het was uiteindelijk wel een beetje een speciale dag."

Ook leerlinge Ellie (13) was onder de indruk van het bezoek maar gaf toe dat ze het wel spannend vond. "In het begin was ik wel zenuwachtig, maar daarna lukte het wel”, lacht ze. Elien was blij verrast door de betrokkenheid van de koningin. "Ze maakte echt een geïnteresseerde indruk." Het was voor Ellie uiteraard de eerste keer dat ze de koningin ontmoette. “Het was een bijzondere ervaring.”