Provinciebestuur stelt beleidsplannen voor: “30 en ambitieus”

"30 en ambitieus". Met die slogan stelt het nieuwe provinciebestuur het beleidsplan voor de komende jaren voor. Vlaams-Brabant moet sterker worden en de provincie wil daarin het bindmiddel zijn. Via Vlabinvest bijvoorbeeld, want het is duur wonen in onze regio. “We gaan uiteraard verder blijven inzetten zoals we de voorbije jaren gedaan hebben”, zegt gedeputeerde voor Wonen Gunther Coppens. “We gaan met steun van Vlaanderen en meer middelen nog extra kracht bijzetten.”

Tegen eind dit jaar moet de Zorgcampus in Halle waarin de provincie investeert via Vlabinvest Zorg een feit zijn. Maar daar blijft het niet bij. “We zijn bezig om elders in de regio zo’n zorgcampus te realiseren om eindelijk die zorgachterstand in Halle-Vilvoorde weg te werken”, gaat Coppens verder. “ Dat doe je niet met kleine stapjes te pakken, maar door grote stappen te nemen en die gaan we hiermee proberen zetten."

Met de Ring rond Brussel in onze regio blijft ook inzetten op zachte mobiliteit belangrijk in de provincie, daarom blijft het bestuur inzetten op de fiets. “We zijn een provincie waar dat we heel veel problematieken kennen rond files en stilstaan. Eén voordeel, als je kiest voor de fiets, dan kan je blijven gaan. Dat is de komende zes jaar mijn grote ambitie.”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

Vlaams-Brabant klaarstomen voor de toekomst, dat komt in alle beleidsdomeinen terug. “We gaan besturen het aanbod doen om de waterlopen die ze nu beheren over te nemen, zodanig dat we over heel de provincie waterlopen beheren. Iedereen ziet dat er overdreven veel water en te weinig water een uitdaging is voor de toekomst”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

Ook de provinciedomein krijgen de komende jaren de nodig aandacht. “We gaan enorm veel investeren in de domeinen, vooral rond waterrecreatie. We gaan daar een vernieuwend maar ook duurzaam verhaal rond schrijven”, aldus gedeputeerde Ann Schevenels.