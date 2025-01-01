Liveblog: De Gordel trekt door onze regio
De Gordel is dé dag om te wandelen en te fietsen in de groene Rand. In Zellik, in focusgemeente Asse, en het provinciedomein in Huizingen valt heel wat te beleven. Volg de sportieve hoogdag hier op de voet!
De Gordel
In Zellik kan je tijdens De Gordel inclusief wandelen. Dankzij de verharde wegen is de wandeling van zeven kilometer rolstoeltoegankelijk. Ook slechtzienden kunnen samen met hun begeleider van de tocht genieten. Die neemt je mee langs enkele van de mooiste natuurplekjes in de omgeving: het Kerremanspark, Laarbeekbos en het beschermde Hooghof.
Ook dit jaar op het programma van De Gordel: de Gordelcross die de allerjongsten laat proeven van het veldrijden. Op een offroad parcours met typische crosshindernissen zorgen onze begeleiders voor een veilige eerste kennismaking met de sport.
De N-VA roept bij de start van de 45e editie van de Gordel op tot een open gesprek over de afschaffing van faciliteitengemeenten. "Het is in het belang van zowel de Vlaamse als Franstalige gemeenschap dat we dit reliek uit het verleden afschaffen."