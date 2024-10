Op campagne voor de provincieraadsverkiezingen: Open VLD

Sinds de verkiezingscampagne voor de provinciale verkiezingen begon, geven de kandidaten van Open VLD een vlam door. Net als bij de Olympische Spelen wakkeren ze het ‘politieke vuur’ zo aan. En dat is nodig na de niet al te beste verkiezingsresultaten van juni. “We hebben toen geen schitterend resultaat neergezet, maar in Vlaams-Brabant gelukkig wel,” aldus lijsttrekker voor de provincie Ella De Neve.

De partij zet fel in op ondernemen. “De provincie werkt vandaag al met handelsversterkende kernen. Gemeenten kunnen ook een beroep doen op de provincie om hen daarbij te helpen en zo bijvoorbeeld meer winkels en horeca naar hun cetra te krijgen,” legt De Neve uit.

“Ook ruimte vinden we belangrijk”, klinkt het bij Open VLD-voorzitster Eva De Bleeker die op de derde plaats van de provincieraadslijst staat. “Wanneer ondernemers goed boeren en willen uitbreiden, hebben ze meer ruimte nodig. We zien dat die vergunningprocedures heel lang duren. Daar willen we paal en perk aan stellen. Ondernemers en werknemers zijn diegenen die zorgen voor de welvaart van morgen.”

Op de tweede plaats is Tim Herzeel de Open VLD-kandidaat. Hij wil ook blijvende aandacht voor streekproducten.

Toekomst provincie

Over de toekomst van de provincie zijn de Open VLD-kandidaten wat verdeeld. “De provincie zomaar afschaffen, zou ik niet doen,” horen we bij Ella De Neve. “We moeten wel herbekijken hoe we de werking kunnen optimaliseren.” Maar Open VLD-voorzitster De Bleeker ziet het anders: “Op lange termijn kunnen de provincies zeker afgeschaft woden, maar we moeten wel bekijken waar die bevoegdheden naartoe gaan. Een stuk naar Vlaanderen en een stuk naar de lokale besturen. Maar dan moeten die daar ook de nodige financiering voor krijgen, want gemeentebesturen zijn nu al erg belast met veel taken.”