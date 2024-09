Lijstrekker Jan Van Campenhout (Kritisch Denken en Streven)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

"De politiek een nieuwe wind nodig heeft, een hele andere kijk op de zaken: meer effectieve oplossingen creëren en niet altijd zoveel mogelijk macht willen verkrijgen. Ik ben de politiek ingegaan met één ambitie en dat is om het half draaiende wiel dat we nu hebben te breken en door een moderner, beter en efficiënter wiel te vervangen."

Waar staat je lijst voor?

"Mijn lijst staat voor gezond boerenverstand. Ergens along the way zijn we dat kwijtgeraakt. Het doel is om met een objectieve kijk beslissingen te nemen en niet subjectief beleid te voeren. Daarom is mijn partij niet links, rechts of centrum, maar neutraal.

Mijn leidraad is: gezond boerenverstand. Geen enkele politieke ideologie past namelijk voor de hele maatschappij."

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

Heel simpel: het is de plicht van elke burger. Er zijn mensen gestorven opdat iedereen in de maatschappij de kans heeft om te gaan stemmen zonder dat er gediscrimineerd wordt.

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

"Er wordt een zeer goed beleid gevoerd op financieel vlak waar we veel beter op scoren dan het gemiddelde in Vlaanderen. Toch vraag ik om dit met een korrel zout te nemen, want soms wordt de toekomst gehypothekeerd om de huidige situatie te verbeteren. Het probleem is dus dat wanneer de nodige investeringen niet gebeuren, later de rekening zal worden betaald."

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

"Mobiliteit, politie, verharding, … er zijn genoeg zaken in Grimbergen gebeurd op het politiek strijdtoneel die bevestigen dat het niet echt rozengeur en maneschijn is. Ook is er een duidelijke frustratie bij de burger over al deze thema’s. Hier is dus dringend verbetering nodig."

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

"Mobiliteit! Mobiliteit is een van de zaken die sowieso al veel tijd in beslag neemt en daarom is er met de huidige toestand zeker geen tijd te verspillen. Het is ook een onderwerp waar de huidige meerderheid een echte flater heeft begaan. Mobiliteit is een onderwerp dat de burger zo snel mogelijk beter wil hebben."