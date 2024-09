Lijsttrekker André Graillet (PF+)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Jean Cornand, onze historische leider, maakt na 36 jaar in de gemeenteraad een einde aan zijn politieke carrière. Zelf had ik altijd interesse voor politiek. Bovendien ben ik, net als veel medekandidaten, tweetalig. Ik vind het belangrijk om iedereen dezelfde rechten te geven. Een goede cohesie tussen de inwoners, in alle buurten van onze gemeente, is voor mij prioritair. Een politicus moet zijn medeburgers van dienst zijn; niet de bevolking gebruiken en verdelen om zijn persoonlijke ambities waar te maken!”

Waar staat je lijst voor?

“Wij willen dezelfde rechten en plichten voor elke inwoner en vragen meer taalvriendelijkheid om de samenleving te verbeteren. We moeten er rekening mee houden dat we in een multiculturele en open wereld leven.

Ook op vlak van veiligheid, dienstverlening en, in het bijzonder, netheid vinden we dat er nog veel werk is om onze gemeente nog aangenamer te maken.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Stemmen is een unieke kans om je mening te uitten. Je standpunt zal alleen worden gehoord als je gaat stemmen. Dat alle burgers deelnemen, is belangrijk voor de democratie. Wie niet gaat stemmen, kan achteraf niet klagen als hem of haar iets niet zint.

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Er is in het algemeen een goed financieel beleid gevoerd. De goede contacten bij de Vlaamse overheid helpen om projecten in onze gemeente met subsidies te financieren. Al worden subsidies nog te vaak op basis van de politiek kleur verdeeld.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Er wordt weinig rekening gehouden met de inwoners zelf. De publieke dienstverlening is de laatste twaalf jaar, sinds NVA en cd&v een meerderheidscoalitie vormen, echt achteruitgegaan. De netheid in bepaalde buurten is ondermaats net als het onderhoud van publiek domein. Nochtans is in een ander deel van onze gemeente alles altijd in orde. De herstructurering van de politiezone is een nederlaag van de meerderheid. De veiligheid is minder gegarandeerd. Te veel beslissingen zijn genomen in functie van een zeer beperkt aantal mensen en niet in functie van de ganse bevolking.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“De politiediensten moeten naar Sint-Pieters-Leeuw terugkeren. De zones het dichtst bij het Brussels Gewest moeten beter gecontroleerd worden. In een gemeente met meer dan 35.000 is het abnormaal dat onze burgers zich voor elementaire politionele taken naar Halle moeten verplaatsen. Publieke dienstverlening moet voor iedereen toegankelijk zijn. En het onderhoud van stoepen, wandelpaden, bermen en hagen moet vaker en grondiger!”