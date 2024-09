Lijsttrekker Bart Laeremans (Vernieuwing)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“De stilstand die het beleid in Grimbergen vroeger zo kenmerkte, werd op tal van beleidsdomeinen doorbroken. Ik wens als burgemeester het intense en vernieuwende beleid van de voorbije jaren te verdedigen. Grimbergen moet verder op het pad van professionalisering. De blauwdruk waaraan de voorbije jaren op tal van domeinen is gewerkt (ruimtelijke planning, wegenis, fietspaden, gebouwen,… ) staat klaar voor uitrol. We staan klaar om Grimbergen de komende jaren verder te vernieuwen.”

** Waar staat je lijst voor?**

“We willen het eigen Vlaamse en meestal ook nog landelijke en groene karakter van onze deelgemeenten behouden, en tegelijk een hedendaags beleid voeren dat Grimbergen op de kaart houdt. Een leefbaar en veilig Grimbergen vormen daarbij de eerste prioriteit. Gelet op de aanhoudende demografische druk vanuit Brussel, willen we meer dan ooit inzetten op een woonbeleid voor jonge gezinnen die een band hebben met onze gemeente. De verloedering (denk aan de verwaarlozing van gebouwen en stoepen, het illegaal opdelen van woningen, sluikstort,…) moet krachtig worden tegengegaan.

Verder willen we een kwalitatief beleid blijven voeren op het vlak van onderwijs en jeugd, economie en toerisme, sport en infrastructuur. En we willen een verantwoordelijk beleid voeren voor ons patrimonium (meer dan 100 gebouwen!), dat al te lang werd verwaarloosd. We willen bijsturen op het vlak van mobiliteit, op de properheid van straten en plantsoenen en nog meer inzetten op tijdige communicatie en inspraak van de bevolking.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Omdat een gemeentebestuur zich bezig houdt met al wat dicht bij de burger staat, met onderwijs, welzijn en woonbeleid, wegenis en mobiliteit, sport en cultuur, erfgoed, landbouw, leefmilieu en waterhuishouding. De gemeente is daarnaast ook bevoegd voor brandweer, politie en veiligheid én de samenwerking hierover met ander gemeenten. Alsook voor de belastingen en subsidies waarmee dit allemaal betaald moet worden. Elke burger die zich betrokken voelt bij deze domeinen heeft er dus belang bij om te gaan stemmen.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Er werden in tal van domeinen grote stappen vooruit gezet. Ik denk aan de uitbreiding van het gemeentehuis en het Kerkenakkoord met perspectieven in Humbeek, Beigem, Borcht en Strombeek (bibliotheek!). Ook aan de grote vooruitgang in de erfgoeddossiers (vliegtuigloodsen, Prinsenkasteel, Liermolen, Charleroyhoeve…). Via RUP’s en inspraak is een langetermijnvisie uitgewerkt voor een leefbaar Strombeek-Bever, Beigem en Borcht en voor duurzame bedrijvigheid aan Waardbeek, Verbrande Brug en site Douwe Egberts.

Op het vlak van onderwijs en integratie hebben we ingezet op de promotie van het Nederlands, renovatieplannen en ruimte in Beigem en ook middelen voor een derde school in Strombeek-Bever. Qua mobiliteit zijn er de gerealiseerde fietspaden en de heraanleg van straten. We hebben ook ingezet op nieuwe synthetische sportvelden.

Natuur en klimaat zijn ook belangrijk in Grimbergen. Vandaar de uitbreiding van Kattebergen, het geboortebos, de parkzone Maalbeek- en Tangebeekvallei. Er is een ambitieus klimaatplan in volle uitrol. We deden ook uitgebreide riolerings- en verfraaiingswerken in de centra van Grimbergen en Strombeek, met bufferbekkens.

Er is een nieuwe woonmaatschappij en we zorgden voor uitgebreide ondersteuning van inwoners bij renovatieplannen. We zetten ook in op een verbeterde dienstverlening voor handelaars en bedrijven. Er is het nieuwe recyclagepark in Strombeek, er kwamen extra groenmedewerkers en een intensief sluikstortbeleid.

Tot slot konden we ook de buurtinformatienetwerken uitbreiden over de hele gemeente, realiseerden we het politiesteunpunt in Strombeek-Bever en lanceerden we een handhavingsdienst met gemeenschapswachten.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Ik zou niet spreken van minpunten, maar het mobiliteitsplan is een complex dossier, waarop heel wat kritiek is gekomen, voornamelijk in Strombeek-Bever. Deze kritiek was terecht: de omleidingswegen en de concentratie van verkeer zorgden voor een te grote druk op bepaalde wijken en voor een gevoel van ingeslotenheid op andere plaatsen. Het mobiliteitsplan had de bedoeling de leefbaarheid op te krikken. Dat is deels gelukt. Door de centrale ligging vlakbij grote verkeersaders zijn de Strombeekse wegen en parkeerzones in trek bij chauffeurs die er helemaal niet moeten zijn of die er hun wagens en camionettes willen dumpen in plaats van parkeergeld te betalen in Brussel.

Een volledige afschaffing van het mobiliteitsplan is dus niet aan de orde, wel een stevige bijsturing. Die is al deels gebeurd in de Villegas de Clercampstraat en de kerkhofwijk. Het college besloot om ook bij te sturen aan het Gemeenteplein, na de evaluatie van de eerste bijsturing. Wij zijn van oordeel dat het Gemeenteplein en de handelaars bereikbaar moeten blijven vanuit de twee richtingen, omdat de verkeerslussen te veel druk blijven leggen op de omliggende straten.

Mobiliteit is een beleidsdomein dat per definitie permanent in beweging is. De les voor ons is dat nog meer moet worden ingezet op inspraak en op tijdige communicatie.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Twee zaken: het fietspadenplan, met nieuwe en te vernieuwen fietspaden langs de grote assen. Het is volledig uitgetekend en goedgekeurd, maar moet nu zo snel mogelijk uitgerold worden. Ten tweede is er ook de uitwerking van het masterplan voor de omgeving van het Cultuurcentrum, waar een correcte plek en ruimte wordt voorzien voor het Sociaal Huis, de Strombeekse afdeling van de Academie voor Muziek, Woord en Dans en een vernieuwd Cultuurcentrum. Door het vertrek van de bibliotheek komt daar ruimte vrij voor de kunstateliers en een polyvalente zaal. Een aantrekkelijk en groen ingericht Gemeenteplein als ontmoetingsruimte is daarbij de kers op de taart. Voorwaarde is wel dat eerst een bovengrondse, gelaagde parking wordt gerealiseerd, waar voldoende plaats is voor de bezoekers en voor de handelaars.”