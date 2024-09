Lijsttrekker Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen leggen we ons oor te luisteren bij elke lijsttrekker. Waar staan zij voor? Welke ambitie hebben ze in hun gemeente? En wat moet prioritair worden aangepakt?

De 63-jarige Bertrand Waucquez trekt de Kraainem-Unie-lijst. Samen met Pro-Kraainem maakt Kraainem-Unie sinds 2018 deel uit van de meerderheid.