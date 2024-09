Lijsttrekker Evelien Beeckman (VIVO)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Als eerste schepen heb ik kunnen meewerken aan enkele mooie realisaties en heb ik mijn stempel kunnen drukken op het beleid. Er ligt evenwel nog meer werk op de plank, klaar om vast te nemen.”

Waar staat je lijst voor?

“VIVO is een nieuwe, liberale partij in Opwijk. VIVO is een lokaal project, specifiek gericht op de eigen gemeente, om zo een beleid op maat te voeren. De kandidaten voor VIVO vormen een dynamische combinatie van enthousiaste nieuwkomers en ervaren politici. Allen willen ze de gemeente versterken en vernieuwen. Met een frisse blik en een sterke focus op vrijheid, verantwoordelijkheid en vooruitgang staan zij klaar om de stem van de inwoners te vertegenwoordigen.

Als ‘blauwe’ liberale partij wil VIVO dat de vrijheden van de inwoners zoveel mogelijk gevrijwaard blijven. Daarnaast wil VIVO erop inzetten dat iedereen zich vrij en veilig voelt in de gemeente.

Wij willen verder inzetten op een inclusief en toegankelijk beleid, in de meest ruime zin. VIVO wil dit basisidee meenemen bij de ontwikkeling van elk nieuw project, zowel bij de nieuwe infrastructuur als voor de inrichting van het openbaar domein. Daarnaast moet ook het lokaal bestuur toegankelijk zijn voor haar inwoners: zowel digitaal als fysiek. De langverwachte centralisatie van de gemeentelijke diensten dient verder vorm te krijgen.

VIVO wil een vooruitstrevend beleid voeren, klaar voor de toekomst. En het is niet alleen belangrijk dat het ondernemen in de eigen gemeente verder wordt ondersteund, er moet ook ingezet worden op een ‘ondernemend beleid’.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Op 13 oktober trekt VIVO met 23 ‘straffe mensen’ naar de gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk moment voor Opwijk, want de kiezer zal die dag bepalen welke partij aan zet zal zijn om een meerderheid te vormen de komende 6 jaar. Bij deze verkiezingen is er een belangrijke verandering: stemmen is niet langer verplicht, maar iedereen die ouder is dan 18 jaar kan wel z’n stemrecht uitoefenen.

Na de verkiezingen krijgt de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen van de grootste partij het initiatiefrecht om een meerderheid te vormen. Als dit lukt, levert deze partij ook automatisch de burgemeester. De stem van de kiezer is dus belangrijker dan ooit!”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“We hebben tijdens deze legislatuur het fiets- en voetpadennetwerk op verschillende plaatsen verder uitgewerkt, wat belangrijk is om zo een veilige schoolroute te creëren voor jonge fietsertjes. Het centrum van Opwijk werd bovendien heringericht om voor een aangenamere en veiligere leefomgeving te vormen.

De plannen voor de bouw van een nieuwe werkliedenloods zijn klaar, zodat er binnenkort gestart kan worden met de bouwwerken. Deze nieuwe loods zal de werking van de werklieden behoorlijk verbeteren, om zo efficiëntiewinsten te boeken. Daarenboven werd gedurende de ganse legislatuur een inhaalbeweging gemaakt om het (werk)materiaal van de werklieden te vernieuwen. Een goede dienstverlening start immers met degelijk werkmateriaal.”

Welzijnsverening Opcura heeft de voorbije legislatuur de dienstverlening naar de senioren toe verder uitgebouwd. Concreet waren er de invoering van een boodschappenronde, hervorming van de vervoerdienst, uitbreiding van dag- en nachtopvang, … De algemene dienstverlening in het woonzorgcentrum werd ook verder geoptimaliseerd. Deze legislatuur werden de eerste plannen gemaakt en de financiële mogelijkheden onderzocht voor de uitbreiding van het woonzorgcentrum tijdens de volgende legislatuur, om zo het tekort aan bedden in de toekomst op te vangen.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Het lijkt inmiddels lang geleden, maar tijdens deze legislatuur werden we geconfronteerd met een nooit eerder geziene pandemie. Hierdoor hebben sommige projecten helaas, en wegens overmacht, vertraging opgelopen. Deze vertraging kon jammer genoeg niet volledig worden weggewerkt.

Naar aanleiding van de vertraging in de projecten werden de gebudgetteerde financiële middelen in de meerjarenplanning enkele malen doorgeschoven.

Er is altijd ruimte voor de verbetering van de werking van een lokaal bestuur, wat trouwens helemaal normaal is in een steeds veranderende samenleving.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“In een maatschappij die voortdurend in beweging is, staan veiligheid en mobiliteit centraal. VIVO gelooft dat een veilige samenleving de basis vormt voor een aangenaam leefklimaat. VIVO wil verder werk maken van een veilige omgeving voor iedereen: de automobilist én de zwakke weggebruikers. Daarnaastis ook het algemeen veiligheidsgevoel in de eigen gemeente van cruciaal belang. De hulpdiensten, zoals brandweer en politie, moeten we blijven ondersteunen via de politie- en brandweerzone. Zij moeten hun diensten zo goed mogelijk kunnen organiseren ten dienste van de burger en over de nodige infrastructuur beschikken om dit mogelijk te maken.

Daarnaast moeten we de lopende dossiers uiteraard finaliseren, zoals het project Vetweyde (sporthal en jeugdlokalen) en de centralisatie van de diensten op de brouwerijsite. Een correcte begroting is daarbij cruciaal.”