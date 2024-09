Lijsttrekker Gerda Van den Brande (N-VA)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

"Ik trek de lijst, omdat ik als burgemeester een tweede ambtstermijn ambieer."

** Waar staat je lijst voor?**

"Inwoners moeten zich veilig voelen en integreren. N-VA is de enige partij die van inburgering een prioriteit maakt. We willen ook meer leven in de brouwerij en zetten daarom in op buurtfeesten en het verenigingsleven. Er zijn grote uitdagingen wat betreft de jeugdinfrastructuur van verschillende jeugdverenigingen. De gemeente zoekt samen met hen naar haalbare oplossingen. Verder willen we investeren in sportinfrastructuur en moeten onze fietspaden dringend worden aangepakt. Ook vinden we welzijn belangrijk."

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

"Meise heeft de voorbije periode een prioriteit gemaakt van het inburgeren van anderstaligen. Het resultaat is spectaculair! Vandaag volgen 55 procent meer inwoners van Meise taallessen Nederlands, een groot succes. Ook qua dienstverlening, camerabewaking en financiën hebben we successen geboekt. We hebben fors geïnvesteerd in onze sportclubs en het onderwijs.

En de schaarse open ruimte hebben we beschermd tegen sluikstorten en megalomane bouwprojecten."

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

"We moeten meer inzetten op participatie rondom de dorpskernen. Door onvoorziene omstandigheden liep het dossier rond het oude gemeentehuis vertraging op. Ook de renovatie van de gemeentelijke werkloods op de Veilinglaan en de investeringen qua jeugdinfrastructuur nemen we mee naar de volgende bestuursperiode."

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

"Ten eerste om te bepalen wie hun lokale vertegenwoordigers worden binnen de gemeente. Zij zullen dan beslissingen nemen over lokale kwesties die jou als inwoner ook aanbelangt. Het programma van de partij wordt daarom best ook doorgenomen. Ik denk aan standpunten over inburgering, wonen, onderwijs, infrastructuur, veiligheid enz.

Ten tweede: Gaan stemmen is belangrijk, omdat het een manier is om invloed uit te oefenen op het beleid en de toekomst van je eigen gemeente."

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

"De jeugdinfrastructuur. In het kader van veiligheid, normeringen en klimaatgerichte acties moeten op dat gebied dringend aanpassingen gebeuren."