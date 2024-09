Lijsttrekker Jan Desmeth (N-VA)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Burgemeester zijn is geen job, maar een passie. Het is heel boeiend om in de gemeente waar je geboren en getogen bent, te bouwen aan een dynamische, leefbare en veilige omgeving. Ik kies bewust 100 % voor Sint-Pieters-Leeuw. Je kan op het lokale niveau de zaken echt in beweging zetten en die beweging volhouden. Ik let erop dat we steeds als een ploeg werken. Zo geraak je het verst.”

Waar staat je lijst voor?

“N-VA Lijst van de Burgemeester staat voor een dynamisch, leefbaar en veilig Leeuw. Wie zich aan de regels houdt, heeft niets te vrezen. Wie zich niet aan de regels houdt, zal de consequenties erbij moeten nemen. We willen de schwung in het bestuur houden. Ervoor zorgen ervoor dat er in Sint-Pieters-Leeuw heel wat is te beleven. Dat doen we omdat het de sociale samenhang bevordert en het daardoor ook leuk leven, wonen en ondernemen is. Taal verbindt ons allemaal. We verwachten dat iedereen in de publieke ruimte voldoende Nederlands kent en gebruikt.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Sint-Pieters-Leeuw staat op een kruispunt. Daarom is het meer dan ooit belangrijk dat onze inwoners hun stem laten horen. Ze bepalen nu rechtstreeks wie de burgemeester wordt en wie de komende jaren de lijnen uitzet.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“De fiscale druk in Sint-Pieters-Leeuw is 12 % lager dan gemiddeld. Sinds N-VA Lijst van de Burgemeester de gemeente leidt, zijn de belastingen nooit verhoogd. Er wordt ongeveer 10 % efficiënter met de middelen omgegaan. Zo creëren we ruimte om in onze inwoners te investeren. Enkele voorbeelden? Landhuis de Viron, de nieuwe sporthal, het vierde lokaal dienstencentrum, het vierde kinderdagverblijf, de kunstgrasvelden, de vernieuwing van riolering en van het wegennet, de creatie van een gecontroleerd overstromingsgebied, de voorbereidingen tot herbestemming van twee kerken, twee nieuwe jeugdlokalen, .... De lijst gaat maar door.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“De druk op de gemeentelijke diensten is ongetwijfeld groter dan voorheen. Anderzijds is de voldoening voor het personeel verhoogd. Tastbare resultaten motiveren hen.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Prioritair zullen we acties ondernemen voor een leefbaar, veilig en bruisend Leeuw. We zullen zorgen dat er nog meer te beleven valt. We ondersteunen verenigingen, wijkcomités en voorzien goede infrastructuur voor jong en oud. De politie moeten we versterken om fiets- en anonieme patrouilles mogelijk te maken. Bovendien willen we extra investeren in de strijd tegen sluikstorters. Ook de verkavelingsstop is een prioriteit. Nieuw, toegankelijk groen in Negenmanneke, Zuun en Ruisbroek zullen we realiseren.”