Lijsttrekker Jan Rombaut (Accent 1640)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik wil de verantwoordelijkheid nemen om verbeteringen, op alle vlakken, te verwezenlijken, voor alle inwoners van onze gemeente. Dit op een open en onafhankelijke wijze.”

Waar staat je lijst voor?

“Onze lijst staat voor een aantal zaken. We willen onafhankelijk zijn en oplossingen bieden voor de lokale, concrete bekommernissen van alle Rodenaren, zonder inmenging van nationale partijbelangen. Onze gemeente heeft geen nood aan Nederlandstalige stoepen, Franstalige fietspaden, liberale straatverlichting, christendemocratische verkeerslichten of socialistische wandelwegen. Wij gaan voor praktische beslissingen die de behoeftes van alle Rodenaren verwezenlijken.

We verwelkomen elk idee dat een positieve verandering brengt. We moedigen elk creatief initiatief aan dat de efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening verbetert. We halen inspiratie uit voorbeelden van goede bestuurspraktijken in andere gemeenten om het werk van gemeente en OCMW te verrijken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Gelijkwaardigheid van iedereen biedt meer kansen op werk, een goede woning, kwaliteitsvolle zorg en degelijk onderwijs dicht bij huis. Ook lokaal zijn eerlijk delen en solidariteit het sociale antwoord op hebzucht, egoïsme en onrecht.

We erkennen de diversiteit in onze samenleving als een rijkdom. We zijn tolerant en zorgzaam voor iedereen die wederzijds respect betoont voor de anderen. We gaan de dialoog aan met iedereen ongeacht wie, hoe of wat ze zijn. Alles wat we doen, doen we samen, in team. We zetten ons in voor een sociale, ecologische en rechtvaardige samenleving

We bevorderen actief een toegankelijk sociaal, cultureel en sportleven. We ijveren voor een klimaat van wederzijds vertrouwen. We dragen er zorg voor dat alle beslissingen duidelijk, transparant en integer zijn. We wachten niet tot de problemen op ons afkomen maar zetten ons proactief in voor alle inwoners van de gemeente.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Met jouw stem bepaal je mee wie beslissingen neemt over thema’s die je dagelijks leven aangaan. Dat geldt veel meer voor het lokale niveau dan voor alle andere politieke niveaus. Hier heeft elke stem een impact. Het lokale bestuur beslist immers over de zaken die een directe invloed hebben op je persoonlijk leven.

Als burger voel je je soms machteloos of twijfel je aan het nut van te gaan stemmen. Dat is een begrijpelijk, maar onterecht gevoel. Zeker op lokaal vlak telt elke stem en jouw stem kan dus mee het verschil maken.

Je stem uitbrengen is immers de beste manier om je mening te kennen te geven. Het is jouw kans om te zeggen wat jij belangrijk vindt. Stemmen is niet alleen maar een recht, het geeft je de mogelijkheid om actief bij te dragen aan een betere toekomst voor ons allemaal.

Want samen bereiken we zoveel meer..” ** Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?**

“Het nieuwbouwproject zorgsite (oudbouw WZC) is een mooi project ten voordele van de bewoners in Rode. Het is een goede samenwerking met en inspanningen van onze raadsleden. Ik denk ook aan de mooie speeltuin in het dorpscentrum en het mooie dorpsplein. Er was na onze interventie en voorstel tot correctheid een juiste verdeling van coronasubsidies. Ook op onze vraag werd de oprichting van een commissie Openbare Werken en Milieu gerealiseerd. En het waterbufferingsbeleid haal ik ook graag aan.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Qua organisatie draait de gemeente niet zo goed, er werden acties voorop gesteldv, maar niet uitgevoerd. Er werd ook geen gehoor gegeven aan resultaten van audit Vlaanderen. Ook de meerderheid vond dit geen belangrijk punt. Verder denk ik aan het onbreken van een globale visie rond mobiliteit. Boekhoudkundig zijn er ook uitdagingen. Er waren veel openstaande facturen en dubbele boekingen. Het duurde lang eer er actie werd ondernomen. Er is vooruitgang, maar dit gaat heel traag.

Er is weinig begrip en steun voor lokale sportverenigingen. Vragen van clubs blijven lang onbeantwoord. Voorbeelden: de uitbreiding van de bergruimte in de sporthal, de drankfontein in de sporthal, de nieuwe borden voor basketbal, de beloofde uitbreiding van de kleedkamer en meer. Er is ook weinig interesse en inspanningen van de sportdienst.

Qua duurzaamheid en milieu zijn er geen vorderingen op het vlak van het verduurzamen van eigen de eigen gebouwen: geen zonnepanelen, geen warmtepompen, enz...”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Er is meer steun nodig voor het verenigingsleven op het vlak van logistiek, financiën en kennis. De werking van de gemeente moet hervormd worden: minder bureaucratie, meer procedures, transparantie en snellere beslissingen. Er is een globaal plan van aanpak nodig rond mobiliteit. Die moet gebaseerd zijn op een grondige mobiliteitsstudie. Qua veiligheid is er te weinig blauw op straat. Dat is ook moeilijk met slechts één nachtelijk interventieteam voor zowel Rode als Drogenbos en Linkebeek. Tot slot moet ons eigen patrimonium duurzamer worden.”