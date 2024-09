Lijsttrekker Joren Stultjens (Vooruit)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Mijn doel is om jongeren te inspireren hun stem te laten horen en op te komen voor hun rechten. Het is van groot belang dat zij serieus genomen worden, want hun ideeën en zorgen verdienen een plek aan de tafel. De tijd is gekomen dat ieder mens gehoord wordt.

Wanneer ik kijk naar het huidige beleid, zie ik zoveel uitdagingen die ons raken. Het is mijn ambitie om een nieuwe koers te varen binnen het bestuur, waarbij elke burger zich vertegenwoordigd voelt. Iedereen, ongeacht achtergrond of leeftijd, moet het gevoel hebben dat hun stem telt.

Met mijn afdeling wil ik opkomen voor de rechten van de burgers, zodat ieder mens kan vertrouwen op een eerlijk en rechtvaardig bestuur. Samen streven we naar een samenleving waarin niemand over het hoofd wordt gezien, en waarin rechtvaardigheid en gelijkheid de norm zijn.”

Waar staat je lijst voor?

“Wij staan voor gegarandeerde kinderopvang en willen een infopunt voor volwassenen opzetten om hen beter te ondersteunen in hun rol als ouder en burger. Het is cruciaal dat kinderen onderwijs kunnen volgen in hun eigen gemeente en dat ze voldoende en gezond voedsel tot hun beschikking hebben. Daarom willen we soep en fruit aanbieden op scholen, zodat elk kind de kans krijgt om sterk en gezond op te groeien.

We streven er ook naar om meer gemeenschapswachters in te zetten en hen extra bevoegdheden te geven om de veiligheid en samenhang in onze wijken te versterken. Een derde van onze lijst bestaat uit jongeren, zo tonen we ons vertrouwen in hun kracht. We geloven dat door jongeren een kans te geven in de politiek, hun stem eindelijk beter gehoord zal worden. Daarom pleiten we voor een uitgebreidere jeugdraad die de belangen van jongeren behartigt en ervoor zorgt dat hun stem rechtstreeks meetelt in het beleid.

Ondernemers zijn de motor van onze samenleving. We willen hen steunen door een economische raad op te richten, waar hun zorgen en ideeën echt gehoord worden. We willen raden opwaarderen. Daarnaast is de strijd tegen armoede een prioriteit; we willen de mensen die het nodig hebben ondersteunen, zodat niemand aan de zijlijn hoeft te staan en iedereen een eerlijke kans krijgt op een waardig leven. We willen meer investeren in gemeentepersoneel, meer veiligheid en properheid in Zaventem en geen privatisering van woonzorgcentra. We willen ook meer groen in onze gemeente.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Het is essentieel om de burger te horen en te ondersteunen. Het vertegenwoordigen van hun stem is van onschatbare waarde. Verkiezingen bieden ons de mogelijkheid om te ontdekken hoe de burgers hun toekomst in onze mooie gemeente zien. Door naar hen te luisteren, kunnen we samenbouwen aan een gemeente waarin iedereen zich gehoord en vertegenwoordigd voelt.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Op verschillende plekken is er al extra groen aangelegd, wat bijdraagt aan een ontspannen leefomgeving en een positieve impact heeft op het klimaat. Groen zorgt voor rust en draagt bij aan een gezondere omgeving. We willen voortbouwen op dit positieve initiatief en blijven investeren in meer groenvoorzieningen om onze gemeente nog leefbaarder en duurzamer te maken.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Er is tot nu toe te weinig aandacht besteed aan het aanpakken van armoede, een probleem dat bijzonder hoog is in Zaventem. Dit moet dringend worden aangepakt en verlaagd. Daarnaast schort het aan communicatie en transparantie met de burger. De signalisatie, zoals verkeersborden en andere informatie, was vaak ondermaats, waardoor burgers niet op de hoogte waren van verkeershinder. Het voortdurend inschakelen van aannemers heeft bovendien onnodig hoge kosten met zich meegebracht.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Allereerst moet de communicatie met de inwoners verbeterd worden. Dit zou bijvoorbeeld via een Zaventem-App kunnen gebeuren, waarbij burgers snel en efficiënt geïnformeerd worden. Daarnaast kunnen inwoners ook per e-mail op de hoogte gehouden worden van geplande werken of vernieuwingen in de gemeente. Op deze manier zorgen we voor transparantie en betrekken we de gemeenschap beter bij wat er speelt.”