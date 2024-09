Lijsttrekker Kristof Decuyper (TEAM Pepingen)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Het huidige beleid liet te veel steken vallen. De 3 oppositiepartijen werkten echter wel 6 jaar positief samen, over partijgrenzen heen, met respect voor elkaars mening. Ik ben bewust kandidaat-burgemeester om 100 procent verantwoordelijkheid op te nemen en dingen positief in beweging te zetten. Als nieuwe lokale beweging gaan we voor daadkracht, dossierkennis en ervaring. Een verbindende factor die altijd klaar is om de belangen van de inwoners te behartigen. Mijn jarenlang moto is “wat we samen doen, doen we beter”. Op mijn 50stetrek ik als kandidaat-burgemeester met veel overtuiging deze nieuwe lokale beweging en gaan we voor daadkracht, dossierkennis en ervaring.”

Waar staat je lijst voor?

“TEAM Pepingen is een nieuwe lokale beweging, ontstaan uit de drie huidige oppositiefracties cd&v, Door en Voor Pepingen (DVP) en N-VA. Onder de slogan “Samen sterk” kiezen we voor eenheid en samenwerking, vanuit de overtuiging dat er met gebundelde krachten meer kan bereikt worden. TEAM Pepingen gelooft in de kracht van ideeën en de sterkte van mensen die positief naar de toekomst kijken.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Verkiezingen zijn een manier om als burger je stem te laten horen. Het gaat over het belonen of afstraffen van het beleid van de afgelopen jaren En het gaat over het bepalen van welk beleid er voor jou moet komen de komende jaren.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Na vele jaren van blijven aandringen vanuit de oppositie werden AED-toestellen eindelijk in elk ontmoetingscentrum geïnstalleerd. Op voorstel van de gezamenlijke oppositie kwamen er reflecterende huisnummers, meer gratis huisvuilzakken voor bepaalde doelgroepen en een verminderde milieubelasting voor alleenstaande ouders.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Er zijn bitter weinig dossiers goed aangepakt. Dit wordt bevestigd door de bestuurskrachtmeting van 2023 en de gemeentemonitor van 2024. De laatste jaren zijn er enorme bedragen uitgegeven aan studiekosten van niet gedragen projecten. Vanuit de huidige meerderheid zijn de verkiezingsbeloften niet nagekomen. De beloofde sporthal werd niet gerealiseerd. Er zijn geen fietspaden en geen sociale woningen bijgekomen. De Pepingenaar is ontevreden. Het gebrek aan een sterk bestuur, een goed beleid en werkelijke inspraak is treffend. Slechts 1 op de 4 Pepingenaren heeft vertrouwen in de huidige meerderheid en slechts 1 op 3 voelt zich voldoende geconsulteerd Als gemeente mogen we meer ambitie tonen. Onze gemeente heeft dialoog en samenwerking nodig.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Minstens 3 kilometer aan nieuwe fietspaden aanleggen en gezien de verouderde en niet klimaatconforme jeugdinfrastructuur een herlocalisering van de Chiro.”