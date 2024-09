Lijsttrekker Marie Behaeghe (cd&v+)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Als nieuwbakken lijsttrekker wil ik het gezicht en het aura van de politiek in Meise danig veranderen. Onze slagzin tijdens deze campagne is dan ook: Meer ambitie voor Meise. Dat is nodig aangezien er de laatste jaren zowel qua stijl als beleidskeuzes weinig positiefs veranderd is. De wissel van de meerderheid en de keuzes die opeenvolgend gemaakt werden, doen de geloofwaardigheid van het politiek bestel in Meise geen goed. Het zorgt er ook voor dat de belangen en de wensen van de Meisenaars al lang geen prioriteit meer zijn. Dat moet anders, want Meise bloedt langzaam dood. In de beleidskeuzes die gemaakt worden, wil Cd&v+ ook veel meer aandacht hebben voor de deelgemeenten. Het moet niet enkel gaan over het centrum, maar ook over fietspaden in Imde, de lokale handelaars in Wolvertem of de jeugdwerking in Brixius.”

Waar staat je lijst voor?

“Cd&v+ staat voor meer ambitie voor Meise en al haar deelgemeenten. We lanceerden in onze programmabrochure 7 ambities voor Meise, gaande van leefbare dorpskernen en meer ruimte voor verenigingen tot werk maken van een proper en veilig Meise. Onze ploeg is helemaal klaar om de Meisenaar te overtuigen van die ambities. Waarom deze “+-lijst”? Naarmate de opbouw naar de campagne vorderde, kregen we signalen van heel wat mensen die graag deel wilden uitmaken van ons project. Daarom hebben we onze lijst ook opengetrokken voor kandidaten die zich zonder of met minder partijkleur willen engageren. Hun engagement willen we waarderen. Onze lijst, cd&v+, bestaat uit enkele vaste cd&v-waarden én heel wat nieuwe, frisse gezichten die graag hun schouders mee willen zetten onder dit “+-project”. Denk aan lokale handelaars, mensen uit het bedrijfsleven, het onderwijs, mensen die al wat ervaring op de teller hebben en mensen die hun eerste stappen in de politiek zetten.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Met het nieuwe kiesdecreet is de stem van de Meisenaar belangrijker dan ooit. De kiezer beslist als het ware nog meer wie wel en wie niet in de gemeenteraad zal zetelen. Jouw voorkeursstem weegt dus meer door. Bovendien krijgt de kandidaat met de meeste stemmen het initiatiefrecht om een coalitie samen te stellen en wordt ook automatisch burgemeester indien dat lukt. Jouw stem weegt dus ook voor de keuze van burgemeester zwaarder door. Bovendien gaan de lokale verkiezingen over zeer tastbare thema’s en dossiers die echt in beweging kunnen worden gebracht in jouw buurt of wijk. Nabije politici met kennis van zaken en een luisterend oor die elke dag de zolen van onder hun lijf lopen, die hebben we dus nodig in Meise en die zijn absoluut terug te vinden op de lijst van cd&v+.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“De buurtwerking Oppem en Vlieten is een voorbeeld van hoe buurtgerichte projecten tot mooie resultaten kunnen leiden. En de inbedding van het nieuwe sportveld achter de Sportschuur is ook een mooie verwezenlijking. Investeren in kwaliteitsvolle sportinfrastructuur is immers een absolute must.” ** Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?**

“Daar waar de huidige meerderheid steken liet vallen, ziet cd&v+ opportuniteiten. Meise is een gemeente vol troeven die nog te veel onderbenut blijven. Vandaag is het beleid op het vlak van ruimtelijke ordening en kernversterking niet wat het moet zijn. Onze dorpskernen bloeden dood en daar moeten we dringend iets aan doen. Verder wil cd&v+ terug veel meer investeren in verenigingen. Vandaag worden jeugdhuizen bijvoorbeeld bijna weggepest uit de verschillende dorpscentra die Meise rijk is. Voor cd&v+ heeft een jeugdhuis wel haar plek in het dorpscentrum, net zoals de muziekacademie of de OKRA. Het zorgt voor beleving en bovendien een veilige plek om met jongeren samen te komen.

Het sociaal woonbeleid in onze gemeente stond de afgelopen legislatuur compleet stil. Er is dringend nood aan een inhaalbeweging in de bouw en renovatie van sociale woningen. Ook het afschaffen van de schoolbus is uiterst wraakroepend. Er is nood aan meer “hart” in het bestuur van Meise.

Zwerfvuil is ook een toenemend issue dat onveiligheid en het gevoel van straffeloosheid creëert. Daarom pleiten wij met cd&v+ voor het inzetten van meer mobiele camera’s op plekken waar dikwijls overlast is. We moeten efficiënt kunnen optreden tegen mensen die de regels aan hun laars lappen. Dat heeft alles te maken met respect voor je buurt en je medeburgers.” ** Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?**

“Als ik naar mijn eigen leefwereld kijk, dan is er alvast één duidelijke prioriteit. Het volgende gemeentebestuur moet dringend zorgen voor een langetermijnvisie voor de jongeren en jonge gezinnen in onze gemeente. Die ontbreekt vandaag volledig. Die visie moet zich doorvertalen in verschillende beleidsdomeinen zoals betaalbaar wonen, vrijwilligerswerk en de inrichting openbare ruimte. Het volgende gemeentebestuur moet ook een warmer en betrouwbaarder beleid voeren voor jong én oud. Oud is niet out. Vereenzaming is een probleem, ook in onze gemeente. Investeren in een sterk sociaal weefsel blijft dus van belang. Zeker in een samenleving die steeds meer individualiseert. Een lokaal bestuur heeft heel wat tools in handen om deze tendens tegen te gaan en van elke buurt ook een zorgzame buurt te maken. Cd&v+ wil daar mee de architect van zijn.”