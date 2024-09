Lijsttrekker Nadia Sminate (N-VA)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Deze legislatuur zijn we met tien fractieleden de grootste partij, maar we werden in de oppositie geduwd door een voorakkoord. Londerzeel wordt bestuurd met een nipte meerderheid van 13-12.

De Londerzelenaar wil het beleid waarvoor hij stemt. Met N-VA trachten we dus weer mee aan de knoppen te zitten, zodat we ons programma kunnen verwezenlijken. Met een sterke ploeg ambiëren we het beste voor Londerzeel.”

Waar staat je lijst voor?

“Wij staan voor veiligheid, gezonde financiën, het Nederlands als voertaal, een levendige dinsdagmarkt, transparante politiek door bijvoorbeeld de functie van gemeenteraadslid op te waarderen en openbare vergaderingen te livestreamen. We willen ook het landelijke en groene karakter van onze gemeente behouden en offensief versterken. Tezelfdertijd moet er voldoende circulatie en parkeergelegenheid komen in de dorpskernen en moet het aangenaam wonen zijn in Londerzeel. Netheid en ervoor zorgen dat het DNA van Londerzeel Vlaams blijft, spelen daar een grote rol in.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Mogen en kunnen stemmen, is absoluut een voorrecht. Maak er gebruik van. Het is bovendien altijd een leuk samenzijn met je buren. Het lokaal bestuur is dé bestuurslaag bij uitstek die dicht bij de mensen staat. Jouw stem heeft een rechtstreekse impact op hoe de gemeente de komende zes jaar zal worden bestuurd.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Tijdens corona heeft het gemeentebestuur een pop-up bikepark in het leven geroepen. Zulke nieuwe speel- en sportruimtes zijn broodnodig, maar moeten meer in de kijker gezet worden om een succes te kunnen zijn.

Ook positief zijn de ontwikkeling van de KMO-zone Stone en de bijbehorende doortrekking van de ventweg langs de A12 in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en een bouwontwikkelaar.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Quasi elk voorstel dat van de oppositie kwam, werd de facto linea recta in de prullenmand gegooid. Stuk voor stuk constructieve voorstellen, die weinig tot geen geld kosten, maar het aangenamer maken voor onze inwoners, werden niet goedgekeurd.

Het huidige bestuur voerde ondoordachte beslissingen door die een immense impact hadden op bijvoorbeeld de mobiliteit en de verkeersveiligheid (mobiliteitsplan). Ondoordachte beslissingen over megalomane projecten die toekomstige investeringen in Londerzeel in de weg staan (KAZ – bibliotheek, polyvalente zaal en cultuurcafé in brandweerkazerne).

Onze wekelijkse markt is geen gezellige aaneenschakeling van kramen meer, integendeel. Marktkramers en -bezoekers blijven weg.

Het bestuur maakte het de verenigingen aartsmoeilijk om een fuif of evenement te organiseren, omdat er professionele security voorzien moest worden (ontzettend duur voor een vereniging).”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Wij willen de markt van weleer absoluut terug. Er moet voldoende parkeergelegenheid en circulatie komen in de dorpskern. De transparante politiek waarvan sprake bij de huidige meerderheid willen wij meteen invoeren door de commissies en gemeenteraden live te streamen. We blijven inzetten op het Nederlands, met onder andere welkomstborden langs invalswegen die aanduiden dat Londerzeel een Vlaamse gemeente is.”