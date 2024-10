Lijsttrekker Nahyd Meskini (Alliance Francophone)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik heb professionele ervaring opgedaan, met name bij de Verenigde Naties in New York en bij de King Charles Foundation The Prince's Trust, in Londen. Ook behaalde ik een masterdiploma politieke wetenschappen aan de ULB, een masterdiploma internationale relaties aan de Universiteit van Londen en een aanvullend masterdiploma internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Leicester in Engeland.

Toen ik eenmaal deze professionele en academische ervaring had opgedaan, was het niet meer dan logisch voor mij om me verkiesbaar te stellen in mijn geboorteplaats, Drogenbos. De gemeente waar ik ben opgegroeid kan een beetje creativiteit gebruiken. Ik wil onze bevolking zo goed mogelijk te dienen.”

Waar staat je lijst voor?

“Onze lijst is de meest vooruitstrevende die Drogenbos ooit gezien heeft. Het welzijn van onze burgers komt op de eerste plaats. Dit betekent het behoud van groene ruimtes en het houden van informatiesessies over hun welzijn. We hebben ook de plicht om hen het leven gemakkelijker te maken door tramlijn 82 te onderhouden.

Uiteraard is het behoud van onze taalfaciliteiten van vitaal belang, waarbij we constructief samenwerken met de Vlamingen.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Het is van vitaal belang dat de bevolking stemt, want de kwestie van de fusie van de gemeenten Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode komt vaak ter sprake. Als blijkt dat het aantal stemmen laag is, dan zou dat in de toekomst een fusie van onze gemeenten kunnen rechtvaardigen. Dan moeten we al onze administratieve documenten in Sint-Genesius-Rode laten opstellen, aangezien dat de grootste gemeente is.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Ik denk dat het college van burgemeester en schepenen heel complementair is in de manier waarop het zijn verantwoordelijkheden uitoefent, en ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van deze positieve dynamiek.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Ik vind dat de meerderheid soms het begrip of misschien de wil mist om de behoeften van de bevolking aan te voelen op het vlak van mobiliteit. Bijvoorbeeld in het dossier rond tramlijn 82, het gebrek aan een politiekantoor en in het gebrek aan beperkingen voor grote bouwprojecten, waardoor we weinig groene ruimte in onze gemeente hebben. Dat vind ik echt jammer.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Een plaatselijk politiebureau, al is het slechts twee middagen per week open, is prioritair. Ook de instandhouding van het MIVB-net, met tram 82 die tot in hartje Brussel rijdt, is belangrijk. Tot slot moeten er een moratorium komen voor elk groot bouwproject om de weinige groene ruimte die onze gemeente nog rest te behouden.”