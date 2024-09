Lijsttrekker Pieter Busselot (cd&v)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Mijn ambitie om de lokale lijst te trekken, komt voort uit mijn sterke verankering met Halle, waar ik al 40 jaar onafgebroken woon. Ik wil bijdragen aan het behoud van onze eigenheid als Vlaamse stad en onze unieke tradities. Kortom, ik sta voor een Halle waar je thuis bent.”

Waar staat je lijst voor?

“We gaan voor een Ambitieuze, Bruisende en Charmante stad. Dat betekent dat we streven naar een kwalitatieve en aantrekkelijke stad met het behouden van onze eigenheid en tradities. We willen werken aan een performante dienstverlening, zowel digitaal als fysiek. Daarnaast zetten we in op een bloeiende winkel- en historische stad met een breed aanbod aan vrije tijd en verenigingen, en zorgen we voor een vlot bereikbare stad.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Jouw stem, bepaalt de toekomst van jouw stad.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Ondanks de verschillende crisissen (Corona, Oekraïne, energie) hebben we als stad een flexibel en duurzaam beleid gevoerd. Zo organiseerden we na het plotse sluiten van enkele kinderopvangen door de hogere overheid zelf bijkomend kinderopvang om die periode te overbruggen. Hierbij zijn de financiën steeds bewaakt als een goede huisvader.

Door de bouw van een nieuwe onthaalbalie op de gelijkvloerse verdieping, nieuwe assistentiewoningen – politiehuis – stadsmagazijnen & recyclagepark hebben we heel wat dienstverlening verbeterd. Maar ook door het vereenvoudigen van subsidieaanvragen of het eenvoudiger maken om problemen te melden via ons meldingssysteem dragen we bij tot een performantere en toegankelijke dienstverlening.

Het opwaarderen van ons centrum door het vernieuwen van het park, de Beestenmarkt, parking Suikerkaai, overdekte fietsenstallingen, waterspeeltuin, de bibliotheek en het historisch stadhuis staat ook op het lijstje. Door de werken die gestart zijn aan de achterbouw en bijbehorende plein aan het historisch stadhuis zal dit op termijn nog een bijkomende aangename plek zijn om te vertoeven.

We hebben ook concrete stappen gezet in dossiers die al enige geschiedenis kennen: RUP De Bres, de A8, looppiste van Olympic Essenbeek Halle, site Lamme Guiche, de Misiabrug en Bospoortbrug, de Sint-Rochuskerk als ontmoetingsplek voor de buurt, de parking NMBS,…”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Er is reeds sterk ingezet op communicatie door de vernieuwing van ons stadmagazine en meer communicatie via social media, en bijvoorbeeld het livestreamen van de gemeenteraad. De stad doet en organiseert veel, maar het blijft een uitdaging om de relevante informatie tot bij de juiste groep mensen te brengen.

Op basis van het STOP-principe zijn er bijkomende maatregelen gekomen voor de mobiliteit. Zo is het volledige centrum fietsstraat geworden. De infrastructuur is hier echter onvoldoende mee aangepast, wat voor verwarrende situaties kan zorgen. Een overkoepelend mobiliteitsplan kan ook helpen om de bereikbaarheid en verkeersstromen van de stad vlotter te laten verlopen.

Er is op verschillende manier getracht om in te zetten op een bouwstop. Juridisch konden die maatregelen niet standhouden. Men zou hierin verder stappen moeten ondernemen door het opstellen van RUP’s, om op die manier een ruimtelijke ordening te realiseren die is afgestemd om de noden van vandaag en morgen.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Het behoud van de eigenheid van onze Vlaamse stad en zijn tradities. Zorgen voor een vlot bereikbare stad: een nieuw mobiliteitsplan met duidelijke en veilige verkeerstromen voor alle vervoersmiddelen, voorzien van voldoende (rand)parkings. We moeten ook inzetten op een bloeiende winkelstad en historisch centrum. Daarnast moet een performante dienstverlening dichter bij de mensen gebracht worden, zowel fysiek als digitaal. Tot slot willen we van Halle een kwalitatieve en aantrekkelijke stad maken zonder grote bouwprojecten en het aansnijden van open ruimtes.”