Lijsttrekker Tom Gaudaen (Samen Groot-Grimbergen)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“We zijn met enkele gelijkgestemden de nieuwe burgerbeweging Samen Groot-Grimbergen gestart. Ik voel me heel fier om deze groep van 33 enthousiaste mensen samen met Manon Bas te mogen trekken. Een handvol van onze kandidaten heeft zich ooit wel eens politiek geëngageerd, maar de overgrote meerderheid zijn burgers, die samen willen gaan voor een andere politieke cultuur in onze gemeente, een cultuur waar inspraak voor onze inwoners voorop staat.”

Waar staat je lijst voor?

“Samen Groot-Grimbergen is een burgerbeweging met een missie: van Groot-Grimbergen een bruisende en veilige gemeente maken, waar het voor alle burgers aangenaam wonen is. Wij doen niet mee aan negatieve politiek en willen door samenwerking tussen politici, inwoners en actiegroepen een Groot-Grimbergen bouwen. Een Grimbergen waar iedereen zich thuis voelt en waar de stem van elke burger telt.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Net nu de opkomstplicht is afgeschaft, is het nodig om op een zondag even een extra inspanning te doen en je stem uit te brengen. De afgelopen jaren werden er te veel beslissingen gemaakt zonder naar de stem van de inwoners te luisteren. Op 13 oktober is het de kans voor onze inwoners om met die praktijken voor eens en voor altijd korte metten mee te maken. Het is de opportuniteit voor onze inwoners om onze gemeente aan een nieuw hoofdstuk te laten beginnen. Liefst een hoofdstuk dat we samen met hen willen schrijven.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Voor een oppositielid is dat geen makkelijke vraag. Maar als het goed is, mag het ook worden gezegd. Er is de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in de sportinfrastructuur, vooral in de aanleg van synthetische voetbalvelden. Als voormalig schepen van sport ben ik blij om te zien dat het huidige bestuur deze projecten niet in de vuilbak heeft gegooid.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“De manier van werken rond de opmaak en uitrol van het mobiliteitsplan kon veel beter. Ondanks de poging tot inspraak werd er geen rekening gehouden met een grote groep inwoners, die kritisch stond tegenover het mobiliteitsplan. Wat ons betreft wordt de verdere uitrol van dit plan gepauzeerd tot de situatie rond de mobiliteit in en rond Strombeek opnieuw in balans is. Wil het gemeentebestuur echt in nieuw, onbekend water springen voordat de huidige situatie weer onder controle is en er tussen voor- en tegenstanders een compromis is? Als je het aan mij vraagt, is dat niet de juiste weg.

Er werd bovendien geen structurele oplossing gezocht om in het centrum van onze gemeente een feestzaal te installeren. Ook werd niet ten volle geïnvesteerd in de site van de Charleroy-hoeve voor de jeugd. De hoeve wordt nu enkel gerenoveerd, in plaats van met de opbouw van de oude vleugel uitgebreid. Als voormalig schepen van jeugd vind ik dit uitermate jammer.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Eindelijk meer echte inspraak voor de bevolking. Er werden verschillende pogingen gedaan, zoals het implementeren van een participatieplatform, maar als resultaten tegen de mening van het bestuur ingingen werden ze in de vuilbak gegooid. Daarom willen we ook een echt overlegplatform creëren voor lokale handelaars en ondernemers, aangezien zij een van de drijvende krachten zijn achter een bruisende gemeente. Het bestuur moet meer luisteren naar wat hun noden zijn. Zonder hen bloeden onze centra dood. Voor hen is het 5 voor 12.

Natuurlijk willen we ook meer investeren in groenonderhoud, veiligheid, netheid, infrastructuur voor onze verenigingen en een mobiliteit in balans. Zo willen we de fietser niet op de rijbaan dwingen in fietsstraten, maar investeren in extra fietspaden. Ook zijn we geen fan van trajectcontroles op onze hoofdassen. Zulke controles passen beter in onze centra en in schoolomgevingen, waar nu de 30km-zone niet wordt nageleefd.”