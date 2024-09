Lijsttrekker Wim Desloovere (Vlaams Belang)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik heb als gewezen schepen (tot 2018) Zaventem zien achteruitgaan en ben na rijp beraad toegetreden tot het Vlaams Belang, de enige partij die een uitweg biedt uit het verval. Wij werken constant aan een herstelplan voor de gemeente en zullen dat in de nieuwe gemeenteraad verdedigen. Ik kan hiervoor op een groep enthousiaste kandidaten rekenen.”

Waar staat je lijst voor?

“Met onze lijst onderschrijven we een aantal belangrijke thema’s. Dit zijn onze speerpunten:

We willen het Vlaams karakter benadrukken. Vlamingen moeten zich thuis voelen in Groot-Zaventem. Hoe behouden we dat Vlaams karakter? Het Nederlands moet niet alleen de bestuurs-, onderwijs- en cultuurtaal zijn, maar ook de omgangstaal blijven in onze gemeente. Dat betekent onder andere: het straatbeeld kent verplicht Nederlandstalige reclameopschriften; ambtenaren die in contact komen met het publiek, houden zich strikt aan de taalwetgeving; en ook bij openbare werken zijn werknemers het Nederlands machtig.

We willen ook jongerenbendes weren van pleinen en uit onze straten. Er zijn steeds meer incidenten met jongeren. Vlaams Belang wil dat lokale besturen streng optreden in overleg met scholen, jeugdverenigingen en politie. Dat kan door het efficiënter en breder toepassen van het snelrecht, het voorwaardelijk maken van kindergeld en bij ernstige misdrijven 16- tot 18-jarigen als volwassenen te berechten. Ons gemeentebestuur moet actief de politionele aanpak ondersteunen.

We vinden ook dat huisvestingsmaatschappijen en het gemeentebestuur voor sociale huisvesting voorrang moeten geven aan personen die enkel over onze nationaliteit beschikken. Een lokale binding van tien jaar met de gemeente is wenselijk. Ook moeten die lokale huisvestingsmaatschappijen nauwlettend toezien op de verplichte kennis van het Nederlands. Zo spreekt elke sociale huurder in de toekomst behoorlijk Nederlands, wat de leefbaarheid in sociale woonblokken in de hand werkt en de verdere vervreemding tegengaat.

Het Vlaams Belang pleit voor een gecoördineerde aanpak tegen malafide handelszaken zoals illegale barbiers, gok- en wedkantoren, shishabars, cannabiswinkels, nachtwinkels,…die dikwijls dienstdoen als dekmantel voor drughandel of het witwassen van geld. Samenwerking tussen politie, economische inspectie en andere diensten is daarbij essentieel. Malafide zaken en bedrijven zonder de vereiste vergunningen moeten direct en definitief worden gesloten door de Zaventemse burgemeester.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Men heeft domweg de stemplicht afgeschaft zodat er geen ‘foertstemmen’ meer zouden gaan naar de verboden partij ‘Vlaams Belang’, dat was de redenering.

Vele generaties hebben gevochten voor algemeen stemrecht (vrouwen bekwamen dit pas 80 jaar geleden…), dus het is goed dat iedereen maximaal zijn stem gebruikt op 13 oktober.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Ik ben tevreden dat men eindelijk werk maakt van 1 centrale site waar alle sporten beoefend zullen kunnen worden. Daarnaast kan je ook wel zeggen dat er een goed financieel bestuur was, mede dankzij de hoge luchthaven-inkomsten.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Het veiligheidsbeleid is ronduit slecht, er is te weinig gedaan om de veiligheid in de gemeente te waarborgen. Dat geldt ook voor de almaar toenemende verstedelijking die het karakter van Zaventem onder druk zet. Er is bovendien onvoldoende aandacht besteed aan onderwijs en wonen voor onze eigen, Vlaamse inwoners. Daarnaast mis ik een visie vanuit het gemeentebestuur naar onze talloze ondernemingen en bedrijvenparken, waardoor onze aantrekkingskracht kleiner wordt in vergelijking met omliggende gemeenten.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Zaventem is een bedreigde gemeente. Er is het demografisch feit dat meer en meer vreemdelingen en anderstaligen -vooral vanuit Brussel- hun woonst in onze gemeente vestigen. En er is de tegengestelde beweging: jonge gezinnen verlaten onze gemeente. Er zijn amper nog 20 procent jongeren tussen de 1 en 18 jaar met ‘Belgische’ roots. Om het met een beladen woord te stellen: de omvolking is volop aan de gang. Bovendien is er de toenemende druk op alle vlak vanuit Brussel: urbanistisch en economisch. De gemeente dreigt opgeslokt te worden door de Brusselse moloch. Het Vlaamse Randbeleid van de laatste decennia was eenzijdig, ondoordacht en had geen resultaat. Wat veiligheid betreft, kennen wij in Zaventem al Brusselse toestanden: de criminaliteit en onveiligheid nemen onrustbarende vormen aan, de gemeentelijke autoriteiten slagen er niet in een degelijk veiligheidsbeleid uit te werken en laten maar begaan. Hun gebrek aan doortastendheid maakt van Zaventem nog meer een interessant werkterrein voor criminelen aller slag.”