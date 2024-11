Ramsdonk viert Sint-Maarten: “Zijn verhaal inspireert tot op vandaag”

De Sint-Maartenviering is een eeuwenoude traditie die vooral in Sint-Martinusparochies gevierd wordt, zoals in Ramsdonk bij Kapelle-op-den-Bos. Aan de Lourdesgrot werd het verhaal van Sint-Maarten op een kindvriendelijke manier verteld, voor en door kinderen. “Sint-Maarten was eigenlijk een bisschop en soldaat die zich daarna bekeerd heeft en zijn mantel heeft afgestaan een arme medemens”, zegt Ria Devos van erfgoedvereniging Hera.

Ook al lijkt Sint-Maarten op Sinterklaas, de twee goedheilige mannen hebben elk hun feestdag. “De boodschap die Sint-Maarten uitdraagt is dat kinderen moeten leren delen met elkaar. Dat is een groot verschil met Sinterklaas”, zegt Devos. “Hij bleef een eenvoudig leven leiden ondanks zijn voorname positie. Zijn verhaal inspireert tot op vandaag inwoners van Ramsdonk.”

Na de plechtigheid aan de Lourdesgrot ging het met lampionnen gemaakt van bieten richting het kasteel van Ramsdonk. Al meer dan 100 jaar maken ze daar een groot Sint-Martinusvuur. Daar worden de avond zelf ook alle bieten ingegooid. “Sint-Maarten voor ons als Chiro betekent samen zijn en plezier maken met alle leden en gezellig babbelen rond het vuur”, zegt Chiroleider Simon Verheyden.

De Sint-Maartenviering in Ramsdonk is traditie mag niet verloren gaan, vindt erfgoedvereniging Hera. Zij willen datde viering erkend wordt als cultureel immaterieel erfgoed.